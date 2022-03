La seda de araña estabilizaría la proteína que suprime el cáncer

La proteína p53 protege a las células del cáncer y es un objetivo interesante para los tratamientos oncológicos pero el problema es que se descompone rápidamente en la célula. Investigadores del Instituto Karolinska de Suecia han encontrado ahora una forma inusual de estabilizar la proteína y hacerla más potente añadiendo una proteína de seda de araña a la p53, lo que demuestra que es posible crear una proteína más estable y capaz de matar células cancerosas.



La P53 desempeña un papel fundamental en la defensa del organismo contra el cáncer, en parte descubriendo y previniendo las mutaciones genéticas que pueden dar lugar al cáncer. Si una célula carece de p53 funcional, se convierte rápidamente en una célula cancerosa que empieza a dividirse sin control. Por ello, investigadores de todo el mundo intentan desarrollar tratamientos contra el cáncer que de alguna manera se dirijan a p53.



"El problema es que las células sólo fabrican pequeñas cantidades de p53 y luego lo descomponen rápidamente, ya que es una proteína muy grande y desordenada --explica el último autor del estudio, Michael Landreh, investigador del Departamento de Microbiología, Tumores y Biología Celular del Instituto Karolinska--. Nos hemos inspirado en cómo la naturaleza crea proteínas estables y hemos utilizado la proteína de la seda de araña para estabilizar la p53. La seda de araña está formada por largas cadenas de proteínas muy estables y es uno de los polímeros más fuertes de la naturaleza".





