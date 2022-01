Un final por escribir con varias olas de coronavirus por llegar

La Clínica Universidad de Navarra (CUN) organizó la pasada semana una charla con los doctores José Luis del Pozo, director de Enfermedades Infecciosas y Microbiología en la CUN, y Javier Zulueta, director de Neumología, Cuidados Críticos y Medicina del sueño en el hospital Monte Sinaí de Nueva York. Sus opiniones sobre si es el final de la pandemia o el uso de los test de antígenos de autodiagnóstico, entre otras cosas, han tenido un importante impacto en redes sociales en las últimas semanas y en esta ocasión hicieron un repaso sobre los aspectos más importantes de la variante ómicron y de la pandemia en general.





Los doctores Javier Zulueta y José Luis del Pozo, durante la charla que mantuvieron vía telemática la pasada semana.

¿El final de la pandemia?

"Sería ingenuo pensar que esta es la última ola"

El doctor Zulueta escribió hace unas semanas en Twitter en el que expresaba que tenía la sensación de que esta variante podría suponer el final de la pandemia, o al menos el cierre de la fase en la que estamos desde casi el comienzo. "Obviamente, esto se va a acabar tarde o temprano", dijo el pasado jueves. "Viendo la evolución que estaba tomando la ola, sobre todo en Sudáfrica, donde se vio un aumento en vertical e, inmediatamente después, una caída también vertical, y oyendo mucho tiempo a mis expertos de referencia que dicen que el virus va mutando hacia algo menos letal y más transmisible, todo hizo que compartiera esa reflexión que fue muy celebrada, porque la gente tiene necesidad de oír noticias positivas", dijo.

El doctor Del Pozo, por su parte, apuntó que "todavía no sabemos si estamos en el pico, porque no sabemos los casos reales que hay, por el nuevo protocolo con las pruebas diagnósticas". "Es muy probable que esos números no reflejen la realidad. Lo que está claro es que si no hemos llegado al pico estamos muy próximos y que, como ha comentado el doctor Zulueta, va a llegar un momento en el que el virus ya no tenga a más población a la que infectar", aventuró. En cualquier caso, advirtió de que "sería ingenuo pensar que esta es la última ola". "Los coronavirus humanos son virus que siempre tienen ascensos y descensos, ocasionando pequeñas olas. Este virus no va a ser distinto y probablemente ocasione una séptima ola, una octava y una novena. Eso sí, previsiblemente serán más recortadas en número de casos y más benignas en cuanto a su severidad", manifestó.

El pico en hospitales

"En las UCI llegará 3 o 4 semanas después del de contagios"

El doctor Del Pozo explicó que los picos de contagios, hospitalizaciones y pacientes en UCI no coinciden en el tiempo, y su impacto en el sistema sanitario se ve pasadas unas semanas. "Cuando un paciente se infecta, hay un periodo que oscila entre los 7 y los 10 días en los que el cuadro es leve. El pequeño porcentaje de ellos que se complica lo hace entonces. De los que ingresan, una parte cada vez más pequeña, que acaba en la UCI, lo hace entre el quinto y décimo día de su estancia en planta. Por lo tanto, el pico de diagnósticos producirá un pico de ingresos dos semanas después y un pico máximo en UCI después de tres o cuatro semanas desde el contagio".

El doctor Zulueta apuntó que en Nueva York se está viendo "una situación muy similar", aunque dejó claro que, con esta variante, el porcentaje de hospitalizaciones e ingresos en UCI respecto al total de infectados es "significativamente inferior a lo que teníamos antes". "Hay muchas cifras, pero si antes ingresaba uno de cada 50, ahora a lo mejor es uno de cada 500. Y eso con los números oficiales, porque, como dice el doctor Del Pozo, no sabemos el número real de casos y puede que sea el doble del conocido".

Evolución del virus

"Las variantes que se transmiten mejor son las que prevalecen"

¿Por qué la variante ómicron es tan contagiosa? Del Pozoapuntó que es por distintos factores. En primer lugar "la explicación biológica. La llave que utiliza el virus para entrar en nuestras células es una pequeña proteína de superficie, llamada Spike. Las mutaciones de esta variante en esa proteína hace que sea más perfecta para acoplarse a las células y es lo que hace que el virus se transmita mejor", explicó. Por otro lado, destacó que "la cantidad de virus que se alcanza en nasofaringe es mucho más elevada que en otras variantes, lo que hace que los pacientes positivos diseminen mucho más rápidamente la infección".

En cualquier caso, Del Pozo expuso que "no es que el virus sea inteligente y busque la forma de infectar más y mejor, sino que aquellas variantes del virus que se transmiten mejor suelen ser las que prevalecen en el medio plazo. Es la Ley de la Evolución Natural de Darwin a cámara rápida".

Menor gravedad de ómicron

"Generalmente, esta variante causa cuadros muy leves"

El doctor Zulueta indicó que esta variante provoca cuadros más leves de la enfermedad y es lo que explica que la existencia de tantos positivos asintomáticos. "Nos dice que probablemente estamos subestimando mucho el número de casos", aseguró. Eso provoca que el porcentaje de casos graves sea todavía menor a lo que dicen los datos oficiales. "Asistimos a una variante que causa cuadros muy leves en general, porque hay un porcentaje pequeño de pacientes que sigue ingresando al desarrollar cuadros más severos". El hecho de que afecte con menos frecuencia a los pulmones, supone que "puede ser más infectivo, porque está mucho más cerca de la salida por la boca, pero afecta menos al pulmón, por lo que causa cuadros menos graves", incidió.

El doctor aseguró que no solo hay menos casos graves, sino que incluso quienes precisan de ingreso hospitalario suelen presentar cuadros más leves que en las primeras olas. "El que ingresa con la enfermedad es un paciente que tiene menos neumonías y los que acaban en la UCI tienen que ser intubados con muchísima menos frecuencia, lo que ha tenido su reflejo en la mortalidad, que apenas ha crecido a pesar del espectacular aumento en la incidencia".

Efectividad frente a ómicron

"Aunque es eficaz, lo ideal sería modificar la vacuna"

El doctor Del Pozo explicó que la tecnología utilizada en la mayoría de vacunas contra la covid, la del mRNA (ARN mensajero)"permite cambiar el diseño de la vacuna en tres o cuatro semanas para adaptarla a la variante predominante", aunque según apuntó "esto no ha pasado" y las vacunas que se están poniendo ahora están basadas en la variante original, la de Wuhan. "Esto no quiere decir que las vacunas no sirvan, pero probablemente hubiese sido mejor modificarla para que se adapte mejor a esta variante, y parece que ya se está diciendo que se va a hacer", dijo.

Y, ¿por qué no se ha hecho? Apuntó que se debe a que "tanto los Estados como las farmacéuticas han invertido mucho dinero" y a que "no ha habido un reparto equitativo entre los diferentes países", lo que ha provocado que, al tener los países desarrollados a la mayoría de su población vacunada se haya "parado el proceso de innovación".

En cuanto a su eficacia, el doctor Zulueta opinó que "es fascinante como la vacuna diseñada hace dos años sigue siendo tan eficiente cuando el virus ha cambiado tanto" y aseguró que "sin duda" es adecuado ponerse la tercera dosis, aun si se ha pasado la enfermedad. Ambos doctores tienen claro que estas vacunas son un "hito en la historia de la ciencia". "El tiempo pondrá el desarrollo de estas vacunas en su sitio, como uno de los hitos de la historia de la ciencia", manifestó Zulueta.

Necesidad de respuesta global

"Seguimos con una visión demasiado localista"

El doctor Del Pozo opino que, ahora que "probablemente hayamos parado el primer golpe es momento de detenernos y reflexionar". "Hay que planificar bien una estrategia que permita que todo el mundo pueda ser vacunado. Mientras el virus se esté transmitiendo en África o Asia esto no acabará del todo. La solución tiene que ser global no hemos aprendido nada", sentenció.

Coincidió el doctor Zulueta al decir apuntó que "en dos años que llevamos no se ha oído una reunión a gran escala para atacar esto de forma global" y que en general se sigue afrontando el problema "con una visión demasiado localista". Su colega afirmó que una vez extendida la vacunación a todo el globo podría no ser necesario vacunar a toda la población periódicamente, sino que "probablemente habría que priorizar a personas vulnerables". "En cualquier caso, esa estrategia la tendrían que planificar las autoridades sanitarias y en ningún caso las farmacéuticas", puntualizó.

Vacunación en niños

"Tengo tres hijos y los tres están vacunados"

Por último, el doctor Del Pozo se refirió a la vacunación de los niños. "Yo tengo tres hijos y los tres están vacunados. Respuesta rápida y basada en que, además de que me dedico a ver pacientes covid, he leído todos los ensayos relativos a la vacunación en niños", explicó. Apuntó que, aunque "una vacuna nunca es inocua, ni esta ni otras, los datos dicen que son seguras". Y ¿la vacunación en niños es eficaz? "La mejor opción es siempre evitar infectarse y, si uno se infecta, estar vacunado", y que en los niños no es diferente. "La probabilidad de un cuadro grave es muy baja en niños, menos del 0,1%, pero todavía no sabemos los efectos a medio y largo plazo del virus en los niños. Hay estudios que dicen que el virus, aunque produzca una enfermedad leve, puede tener efectos secundarios, con cansancio, de dolores musculares, de déficit en el aprendizaje... Todo esto se reduce prácticamente a cero con la vacunación", explicó.

De esta forma, opina que "el riesgo que corremos vacunando a nuestros hijos es extraordinariamente pequeño", mientras que los beneficios pasan por "generarle una inmunidad en el caso que se exponga al virus, que es algo que va a ocurrir".