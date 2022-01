Los MIR no se decantan por la atención primaria pese a reconocer su importancia

Ómicron, y la sexta ola que esta variante ha traído, ha vuelto a desbordar el sistema sanitario. La atención primaria está sufriendo momentos muy duros y sindicatos, colegios de médicos, y profesionales del sector exigen medidas urgentes para que "no se hunda".

En medio de una situación complicada para todo el personal sanitario, los estudiantes de Medicina que se encuentran en este momento preparando el MIR, viven el día a día con incertidumbre y ven en la Medicina de Familia una especialidad "menospreciada y muy maltratada".

"Es una especialidad muy poco valorada y probablemente de las más importantes. Su principal objetivo es promocionar la salud y la prevención de las enfermedades y si se mejorase se conseguiría una sanidad de calidad y más rápida", explica Ainhoa Rodríguez, que prepara el MIR en medio de la vorágine sanitaria. "Se me han quitado un poco las ganas de coger esta especialidad, que no tiene tanto prestigio como otras".

En la misma línea que Rodríguez, Nerea Maidagan, quien también prepara el MIR, asegura que "ahora mismo medicina de familia está muy castigada". "Es una especialidad en la que a lo largo de la carrera, sinceramente, se nos enseña muy poco porque no hay ninguna asignatura como tal que se llame 'Medicina de Familia'; tenemos una asignatura que se llama 'Preventiva' pero hasta las prácticas de sexto no se ve nada", critica.

Asimismo, asegura que considera que es una especialidad "mal vista" en la sociedad. "La ciudadanía no la valora. Cuando hablas con la gente y te preguntan qué eres y dices médico de familia es como 'ah, pero no has hecho el MIR'. La gente mayor te dice eso, se creen que cualquiera es Médico de Familia".

Respecto al sentir de los estudiantes de medicina, señala que medicina familiar es una de las principales opciones al empezar la carrera pero que a medida que pasan los años, la ilusión por ella se pierde. "Piensas: ojalá saque plaza para dermatología, para cirugía plástica... pero bueno, si me queda familia no me importaría hacerlo". Explica que los médicos en la atención primaria "están muy saturados" y denuncia que "no se contrata a quien hay que contratar y aunque digan que aumentan el número de plazas para el MIR, han aumentado 100 plazas".

Ante esta situación, los sindicatos han convocado para el próximo día 23 una manifestación, a la que se ha unido el Colegio de Médicos de Bizkaia, para denunciar la situación de "colapso" de la Atención Primaria.

Jose Antonio Rey, que también prepara el MIR, considera que es, en cierta manera, una especialidad poco conocida en la sociedad. "Tú preguntas a diez jóvenes de 30 años y prácticamente todos te van a decir que no conocen a su médico de familia. Los que van son los mayores".

PRIMER ESLABÓN



Sin embargo, con una situación "crítica" de la Atención Primaria, también hay quien a quien le interesa la especialidad. Es el caso de Cristina Ruiz, que cuenta que "tras haber rotado por Familia es una de las especialidades que más me llamó la atención para bien, porque creo que en la sociedad se tiene una imagen bastante errónea de ella. Me gusta el trato con el paciente y creo que podría ayudar a cambiar esa imagen. Además, creo que ejercen un papel especialmente importante ya que son el primer eslabón con el resto de especialidades".

También hay quien vivió el primer colapso sanitario por la pandemia mientras hacía el MIR y que, a día de hoy, tras haber sacado plaza, se decantó por ser Médico de Familia. Tania Otero lo tiene claro, elegir medicina de familia fue un acierto y está siendo "una experiencia muy buena". "El Médico de Familia es el que lo trata todo, sabes prácticamente de todo. La relación en un ambulatorio es más estrecha, más que en un hospital", cuenta.

Sin embargo, denuncia que "si la atención primaria estaba desbordada antes" no entiende cómo después de dos años "no pongan refuerzo". "Sin covid, la atención primaria también necesita refuerzos", subraya.