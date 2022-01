Denuncian vulneración del derecho al cuidado y educación de los niños en cuarentena

Asociaciones de familias han advertido de que se está "vulnerando" el derecho al cuidado y educación de los niños y niñas, ya que muchos menores se tienen que quedar en casa de 7 a 14 días en cuarentenas por covid, sin clases online, y los padres y madres no pueden conciliar o presentan un falso positivo para poder quedarse en casa a cuidarlos.



La responsable de investigación social del club Malasmadres, Maite Egoscozabal, ha explicado que en las últimas semanas han recibido "muchísimos mensajes" de familias de todo el Estado, la mayoría relacionados con una "confusión" sobre qué hacer si los hijos son contactos de un positivo o si los padres dan positivo y los niños no.





?? Nos levantamos hoy alzando de nuevo la voz para pedir más seguridad en esta vuelta al cole y medidas de conciliación para las familias que seguimos abandonadas en esta pandemia. #LosNiñosNoSeCuidanSolos #LasNiñasNoSeCuidanSolas y #EstoNoEsConciliar pic.twitter.com/j2g2jHVAr8 — malasmadres (@malasmadres) January 11, 2022

CUARENTENAS SIN CLASES ON LINE

PERMISOS REMUNERADOS

Los niños enfermos no deberían ir al cole. Ni con Covid ni con ninguna otra enfermedad. Lo que necesitamos las familias son permisos laborales para cuidar, y esto debería regularse desde el Estado. ¿Sería la reforma laboral una buena oportunidad para repensar la conciliación? ?? — SindicatoDeFamilias (@SindicaFamilias) January 15, 2022

"Cuando un niño ha sido contacto de un positivo o cuando ha dado positivo, los padres y madres vacunados no tienen por qué ausentarse del trabajo ni tienen derecho a baja, provocando que haya falsos positivos para poder cuidar", afirma Egoscozabal.Además, dependiendo del centro, algunos niños y niñas tienen que guardar cuarentenas de siete días o incluso de hasta 14 días y,durante el tiempo que dure el confinamiento.A juicio de Egoscozabal, "se están vulnerando los derechos de los niños a ser cuidados y en cuanto a su educación". Por ello, desde Malasmadres reclaman un "" que garantice el derecho de los menores a ser cuidados y educados.Por su parte, la portavoz del, Miranda Del Corral, ha señalado que la situación "varía mucho entre etapas educativas", pues "no es lo mismo una ausencia en infantil, que en 2º de primaria o en 6º, que en la ESO".Lo que les "sorprende" e "indigna" es que "ausentes cuando, a su juicio, debería haber una". Por ejemplo, explica que una solución sería volver a los refuerzos covid del curso pasado y reducir las ratios para minimizar el contagio entre niños.Ante esta situación, el Sindicato de Familias quiere "dar las gracias a todos los y las profesoras que están haciendo esfuerzos para que sus estudiantes no se desenganchen, haciendo uso muchas veces de tiempo que no tienen, y de recursos materiales personales".Asimismo,, para lo que reclaman ""; y que se pongan "todos los medios materiales y humanos que sean necesarios para minimizar el impacto educativo en niños y niñas".También desde la ONGpiden que "se respete el derecho de padres y madres a conciliar" y "los permisos para cuidar a esos niños y niñas que no pueden acudir a clase para que no estén solos".Igualmente, piden "asegurar en la medida de lo posible la educación online durante el tiempo necesario, especialmente para los niños, niñas y adolescentes más vulnerables".