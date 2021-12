El volcán de La Palma muestra "signos de agotamiento" del proceso eruptivo

La lava del volcán de Cumbre Vieja ha arrasado ya un total de 1.237,3 hectáreas, 10,5 más en las últimas 60 horas y con datos recabados hasta el martes a las 07.00 horas, según la última actualización del sistema Copernicus.

Además, hasta 2.988 edificaciones han sido destruidas, 78 más que tras la última notificación.



El último informe de la Dirección de Seguridad Nacional (DSN) señala que durante este miércoles continuaron los signos de agotamiento del proceso eruptivo, si bien no se puede descartar un nuevo repunte de la actividad estromboliana y de emisión de coladas.



Añade que para dar por finalizada la erupción los datos registrados y observables deben mantenerse en los niveles actuales durante diez días. La anchura máxima de coladas se estima en unos 3.350 metros y los deltas lávicos mantienen su extensión en 48,02 hectáreas aproximadamente.





Primeras imágenes del interior del cráter más activo donde hay desgasificación, donde uno de nuestros equipos ha conseguido acceder a las 13:00 hora canaria / First footage of the interior of the strongest degassing crater, where one of our teams reached at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/kKtnSOdZAa