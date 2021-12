La erupción de La Palma, lejos de la estabilidad que anuncie su fase final

El proceso eruptivo que se inició en La Palma el pasado 19 de septiembre está alejado de la estabilidad persistente que se precisa para hablar de que está próxima la fase final, ha dicho este sábado la portavoz científica del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Carmen López.



Tras la reunión del Pevolca, Carmen López y el director técnico del mismo, Miguel Ángel Morcuende, han explicado que ha disminuido la sismicidad y ha revertido la deformación del terreno, a la vez que ha bajado la emisión de dióxido de azufre, pero se precisa que esos episodios desciendan de forma persistente.



Carmen López ha reiterado que para hablar de que se entra en una fase final es preciso que los niveles de emisión de dióxido de azufre estén bajos o muy bajos y ahora están altos, y en cuanto a la sismicidad ha señalado que ha bajado durante los últimos días, pero hace pocas jornadas sucedió algo parecido y luego volvió a ser fuerte.





Vídeo de la erupción desde Tacande a las 15.45 hora canaria / Video of the eruption from Tacande at 3.45 pm Canarian time pic.twitter.com/rDMLQJQAYC

Momento en el que la nueva colada sur cruzaba la carretera El Hoyo Todoque a las 13.15 hora canaria / Moment in which the new south lava flow crossed the El Hoyo Todoque road at 1:15 pm Canarian time pic.twitter.com/S7loyJld56