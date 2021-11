Los espectaculares vídeos de la nueva boca del volcán de La Palma

La aparición este jueves de un nuevo centro de emisión de lava al sur del cono principal del volcán de La Palma ha dejado imágenes que dejan en evidencia el poder de destrucción de Cumbre Vieja. Según datos del Instituto Volcanológico de Canarias, la lava que fluye de la nueva fisura ha avanzado por momentos hasta a 600 metros por hora. En varios vídeos se puede apreciar como la lava desciende líquida y con rapidez sobre un manto de ceniza. Científicos y técnicos están monitorizando esta colada porque "es preocupante" ya que empieza a entrar en una zona de fuerte pendiente.





Así de rápido avanza la lava de la nueva boca eruptiva. pic.twitter.com/HYarADnXYB — La Palma | En Directo?? (@LaPalmaErupcion) November 25, 2021

INVOLCAN CONFIRMA LA APARICIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE EMISIÓN AL SUR DEL CONO PRINCIPAL / INVOLCAN CONFIRM THE OUTBRREAK OF A NEW VENT SOUTH OF THE MAIN CONE pic.twitter.com/BrNnwXM4YV — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Avance de la nueva colada de lava emergiendo de la nueva fisura a las 17.15 hora canaria desde Las Manchas. Se mueve a 600 m/h / Advance of the new lava flow emerging from the new fissure at 5:15 p.m. Canarian time from Las Manchas. It moves at 600 m/h pic.twitter.com/TdMZxqWTuI — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Imágenes registradas a las 17.30 hora canaria de la nueva colada de lava / Images registered at 5.30 pm Canarian time of the new lava flow pic.twitter.com/j3qZTFzmXa — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Más imágenes de esta tarde desde Las Manchas / More footage of this afternoon from Las Manchas pic.twitter.com/7eUykxa54J — INVOLCAN (@involcan) November 25, 2021

Vídeo termográfico de la colada de lava tomado ayer por la tarde / Thermographic video of the lava flow taken yesterday afternoon pic.twitter.com/K4UaG6Pnms — INVOLCAN (@involcan) November 26, 2021