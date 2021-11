"Signos positivos" podrían anticipar que el fin de la erupción en La Palma está más cerca

Los científicos que monitorizan el volcán de La Palma aprecian "signos positivos" que, pendientes de que se consoliden en los próximos días, podrían anticipar que el final de la erupción está más cerca.



Carmen López, portavoz del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), ha destacado el descenso de la señal del tremor desde el mediodía de ayer martes y que se ha mantenido en las últimas horas.



A eso se añade la última medición de dióxido de azufre (SO2) en el penacho, en torno a las 9.600 toneladas diarias, lo que confirma la "tendencia descendente" de los días pasados, con el paréntesis del valor obtenido el lunes, si bien la emisión de CO2 sigue en ascenso: 1.750 toneladas.





Imágenes del frente de colada activa al final del Camino Aniceto a las 11.30 (hora canaria) / Images of the active lava flow front from the end of Camino Aniceto at 11.30 am (Canarian time) pic.twitter.com/HqhqsbFZ9y