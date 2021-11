El volcán de La Palma sigue con elevada emisión de cenizas y de lava

El volcán que el pasado 19 de septiembre entró en erupción en La Palma mantiene una fuerte emisión de cenizas y de lava, lo que en el primer caso afecta a la calidad del aire en el valle de Aridane y en el segundo a una de las dos carreteras de acceso a Puerto Naos, en el mismo municipio.



En rueda de prensa posterior a la reunión del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), la responsable de la red de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional (IGN), Carmen López, ha explicado que la fuerte emisión de cenizas cubre el oeste y el noroeste de la isla.





Vídeo de la erupción y la dispersión de cenizas desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable a las 14.30 (hora canaria) / Video of the eruption and the ash dispersion from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint at 2.30 pm (Canarian time) #LaPalma pic.twitter.com/JIhwoAmnh0