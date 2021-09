Deusto lanzará Enfermería y el grado de Ingeniería Biomédica en 2022

La Universidad de Deusto (UD) celebró ayer miércoles en el Loiola Centrum el acto de la apertura oficial del curso académico "con todo preparado para pasar a la presencialidad". La pandemia, mejor dicho, el debate que sus efectos ha abierto en el mundo educativo, centraron el discurso del rector de UD, José María Guibert, para quien los dos últimos años han dejado claro que la disyuntiva no es tecnología o presencialidad, sino la educación misma. No en vano, Deusto, como otras muchas universidades, nunca han cerrado aunque se haya trabajado parcialmente en remoto. Por todo ello, Guibert sostuvo que el mayor activo será el conocimiento, pero que el acceso a éste deberá ser diferente. Y en esta línea vaticinó que la educación universitaria "deberá ser a la carta mediante plataformas abiertas tipo Nexflix y no mediante programaciones cerradas", tal y como está sucediendo ya con la música o el cine. Pero la apuesta de Deusto más a corto plazo pasa por potenciar sus áreas bio y salud con la puesta en marcha en 2022 de los grados de Enfermería en los dos campus e Ingeniería Biomédica en el campus de Bilbao. Con esta nueva oferta, UD sigue explorando su reciente incorporación al ámbito de la salud, donde existe una gran demanda por parte de los estudiantes.

También tienen un proyecto de expansión en Madrid en un área donde la institución jesuita atesora una gran tradición: empresariales y organizaciones. El rector anunció que Deusto está en proceso de crear un centro universitario con ICADE, de la Universidad Pontificia de Comillas. Se prevén, en este sentido, cuatro másteres universitarios y otros programas cortos para el curso que viene. Para ello, se cuenta con Georgetown University (de Washington), como socio académico, y se está buscando otro partner asiático entre las distintas universidades jesuitas. Por otro lado, la Asociación Europea de Universidades (EUA, que agrupa a más de 800 universidades) ha elegido celebrar en Deusto, en el próximo mes de febrero, su congreso anual European Teaching and Learning Forum. "Se tocarán cuestiones de fondo, con motivo de la pandemia, y más que sobre tecnología y digitalización se plantearán cuestiones como el aprendizaje y la igualdad de acceso o la internacionalización", explicó Guibet.