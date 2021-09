El covid se ha cobrado la vida de 102 vascos en agosto

Bilbao – La desescalada de los datos está siendo muy lenta. Porque en una pandemia en retroceso también hay dientes de sierra como se observó ayer en el número de contagios que han vuelto a elevar la tasa de positividad al 6,1 %, ocho décimas más que la víspera. Además, el número de muertes de la última semana de agosto se ha mantenido en 25, la misma cifra que los siete días precedentes.

El balance de fallecidos este mes asciende a 102 personas. La primera semana de mes el virus se cobró 17 vidas, el pico se produjo entre el 9 y el 15, con 35 muertes. Se redujo a 25 del 16 al 22 de agosto, y la semana del 23 al 29 se ha mantenido la misma cifra de defunciones con covid como causa directa, 25, la inmensa mayoría entre personas mayores de 80 años con otras dolencias severas aunque también falleció un vasco de 52 años. El saldo de la pandemia en Euskadi se aproxima a las 4.600 víctimas mortales.

"Vamos bien; pero la pandemia sigue entre nosotros, contagia a muchas personas, un porcentaje de las cuales ha de ser hospitalizada, y desgraciadamente hay personas que fallecen", manifestó ayer la consejera Gotzone Sagardui.

El martes se hicieron 7.041 pruebas diagnósticas en las que se detectaron 432 nuevos casos, lo que supone un ascenso de la positividad al 6,1 % en una sola jornada. De esos nuevos contagios, 226 se detectaron en Bizkaia, 135 en Gipuzkoa, 65 en Araba, y seis entre personas que no residen en Euskadi.

Sagardui admitió que la pandemia está en un proceso de descenso aunque destacó que la velocidad de bajada que se observa en indicadores como la incidencia no va al mismo ritmo que el que se da en los hospitales. Porque en la red hospitalaria no cede la presión y vuelve a aumentar el número de pacientes covid. Si el lunes había 268, el martes aumentó a 283, de los cuales 71 están ingresados en las UCI y 212 en planta. También se incrementaron los nuevos ingresos, con 48 pacientes, es decir 17 más que el lunes. Solo catorce municipios vascos, nueve en Bizkaia y cinco en Gipuzkoa, siguen en zona roja con más de 400 casos por 100.000 habitantes. No obstante, el valor que mejor evoluciona es la incidencia acumulada que ya ha bajado a 312 casos en Euskadi. Sagardui destacó que la situación epidemiológica ha cambiado de forma "importante" respecto a su última comparecencia parlamentaria antes de las vacaciones, que se produjo el 21 de julio. Aquella jornada, la tasa de incidencia era de 682 casos, una cifra que siguió escalando hasta alcanzar los 873 casos del 30 de julio.

Sin embargo, Sagardui volvió a poner los pies en el suelo y dar un baño de realidad, al advertir de que el virus se sigue extendiendo y mutando por el mundo y recalcó que hay que continuar con las medidas de prevención a pesar del avance de la vacunación y de la mejora registrada a lo largo de agosto.

A solo una semana de que arranque el curso escolar, la consejera afirmó que la vacunación entre la juventud lleva un "ritmo ágil" y valoró que entre el lunes y este jueves haya aumentado en seis puntos el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 15 años que ya ha recibido una dosis (el 68,6%) y alcance el 73% entre los de 16 y 19 años. Ante este hecho, destacó que el Gobierno vasco enfrenta este nuevo periodo con "optimismo" por la vuelta a la actividad laboral y escolar y por la culminación del proceso de vacunación.

Incidencia. El dato más positivo sigue siendo la incidencia acumulada, que ha bajado en más de 14 casos y se sitúa en 312 en el conjunto de Euskadi, cerca ya de rebajar la barrera de los 300 que permitiría pasar de zona naranja a la amarilla.

Por edades. Por tramos de edad, la incidencia ha bajado de forma significativa en los grupos con los peores datos y se sitúa ya en 888 entre los de 17 y 18 años, en 656 para el grupo de 20 a 29 años y en 579 para los de 10 a 19 años.