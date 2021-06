Colectivos trans exigen una ley que no excluya a menores, migrantes y no binaries

Organizaciones que representan a los diferentes colectivos trans han celebrado que el Gobierno español haya llegado a un acuerdo en materia de autodeterminación de género en la Ley Trans, pero han indicado que el PSOE seguirá siendo un partido non grato en la manifestación del Orgullo si la norma discrimina a menores, migrantes y "personas trans no binaries".

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha indicado que la inclusión de la autodeterminación de género en el texto, sin ninguna condición, es un "avance" fruto de "la lucha activa e incansable de las familias y activistas", es decir, un "triunfo" del colectivo trans que, a su juicio, es quien ha "obligado al PSOE" a ceder ante esta medida.

Sin embargo, Cambrollé ha mostrado su disconformidad con la decisión, a la espera de poder acceder al texto oficial que se aprobará en el Consejo de Ministros, que se ha tomado en relación a los menores.

Según han indicado las entidades, la ley fijaría en los 14 años la edad a partir de la cual un menor puede cambiar su sexo y su nombre en el Registro Civil, una situación que, a juicio del colectivo es un "retroceso" que afecta a la "parte más vulnerable" y que, además no cumple con la resolución del Consejo de Europa en esta materia, ni tampoco con la sentencia del Constitucional que determinó que la libre determinación del género no puede tener límite de edad.

Esta cuestión ha preocupado especialmente a las asociaciones de familias Euforia. Familias Trans-Aliadas, Arelas (Asociación de familias de menores trans de Galia) y Naizen (Asociación de Familias de Menores Trans en Euskadi y Navarra), que han llamado a cambiar esta medida en una rueda de prensa celebrada este lunes.

ES "INCONSTITUCIONAL"

La presidenta de Euforia, Natalia Aventín, indica que poner una "frontera" de reconocimiento en los 14 años es "inconstitucional" y las organizaciones se verían en la obligación de "recurrir" la norma. A su juicio, obligar a los niños a pasar por un proceso judicial para determinar su género es una situación "sumamente violenta" y "discriminatoria".

Desde Arelas, su presidenta Cristina Palacio, ha negado que la limitación de edad sea una medida que garantice la seguridad jurídica, como argumenta el Ejecutivo. "Implica dudar de los menores y aceptar las tesis de reversión", ha denunciado, para llamar a no usar a los menores como "moneda de cambio" o de "negociación".

"Es una medida que indica el desconocimiento de la realidad trans", ha denunciado la presidenta de Naizen, Bea Sever, quien ha indicado que relacionar la autodeterminación con la edad no es correcto ni real.

Cambrollé ha apuntado que, igual que se discrimina a los menores en esta ley, tampoco se incluye a las personas trans migrantes o a las personas trans no binaries. Si no es así, explica, su visión del PSOE como partido non grato en el Orgullo, se mantendrá y pedirán a la organización que no lo invite a participar en la pancarta principal de la marcha.

UNA TERCERA CASILLA EN EL DNI

En relación a las personas trans no binaries, Darko Decimavilla, que ocupa la presidencia de la organización No Binaries España, ha explicado que su única reclamación en la actualidad es que se incluya una tercera casilla en el DNI. Según ha explicado, sería un "primer paso" aprovechando esta nueva norma, pero el objetivo es que, después, se pueda implementar la realidad del colectivo con otras iniciativas.

La entidades han indicado que seguirán "impulsando acciones" que les permitan "seguir peleando" por el texto que consideran justo. Es decir, que en caso de que algo del procedimiento no cumpla con la Constitución o las recomendaciones europeas, lo seguirán "peleando en los tribunales o donde haga falta".

FELGTB

Por su parte, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB); Fundación Triángulo y Chrysallis Asociación de Familias de Menores Trans se han mostrado confiadas en que el Gobierno español incluya en la ley del colectivo la autodeterminación de género a menores a partir de los 12 años.

En una rueda de prensa celebrada también este lunes, las entidades han indicado que siguen trabajando con los organismos implicados en el texto que, según han explicado, el Ejecutivo tiene previsto llevar al último Consejo de Ministros del mes de junio, unos días antes de la celebración del Orgullo.

En concreto, indican que trabajan principalmente, en materia de derechos de las personas trans. "Hacer pasar a la infancia trans por procesos judiciales y aportación de pruebas para ver reconocida su identidad significa someterles a situaciones humillantes y estresantes", ha advertido la presidenta de Chrysallis, Ana Valenzuela.

En la misma línea, Valenzuela ha asegurado que las familias con menores trans se encuentran "en situación de desamparo": "Únicamente el respeto a la identidad de todas las personas es lo que nos proporcionará una ciudadanía plena. Seguiremos trabajando para proteger la dignidad de los menores y garantizar sus derechos fundamentales".

Del mismo modo, han señalado que, entre las propuestas que no quieren que falte en el texto de la nueva norma, está el derecho a la reproducción asistida de las mujeres homosexuales, bisexuales y las personas con capacidad de gestar.

"Creemos que hay mucho margen de mejora. Comienza el camino hacia la igualdad real y vamos a reclamar siempre garantizar los derechos fundamentales. Ahora empieza la carrera de fondo para conseguir la igualdad real", ha apostillado la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil.

Lo que sí han celebrado las organizaciones es el posible entendimiento entre los socios de Gobierno para aprobar una autodeterminación de género sin condiciones y han rechazado las peticiones de parte del colectivo trans que piden que no se invite al PSOE a participar de forma oficial en el Orgullo.

"No podemos impedir a nadie que se manifieste, sería un acto inconstitucional prohibir a nadie estar en ese espacio. La forma de trabajar es el diálogo, la comunicación constante, para luchar por nuestros derechos, no las amenazas", ha señalado la presidenta de FELGTB, Uge Sangil.

PEDAGOGÍA

En la misma línea se ha expresado al ser preguntada por una posible protesta en las calles por parte de organizaciones feministas en contra de la autodeterminación de género. La presidenta de FELGTB ha insistido en que cada uno "tiene el derecho y libertad de manifestarse", aunque ha indicado que "la razón" está "de parte" del colectivo y se verá contemplada en la llegada de la Ley Trans al Consejo de Ministros.

"Seguiremos hablando con pedagogía para que la ciudadanía lo entienda, lo respete. Lo que queremos ahora mismo es que como mínimo los derechos de las personas LGTBI estén reconocidos", ha sentenciado Sangil.

En este sentido, la FELGTB ha dado las gracias a la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como al resto de ministerios implicados: "Nuestro planteamiento ha sido siempre buscar el desbloqueo de la ley, un acuerdo entre las partes", ha apuntado.

En este contexto, ha reconocido que sabían que si la Ley Trans no llegaba al Consejo de Ministros con un consenso "acabaría en un cajón" por lo que su objetivo era "que hubiera un acuerdo".

Desde Fundación Triángulo, Alaine Álvarez ha aplaudido que, tras "múltiples" reuniones con diferentes ministerios parece que se haya "desbloqueado" la Ley Integral Trans y LGTBI. Esto permitirá, según ha indicado, "garantizar el derecho a la libre determinación de género". Aún así, ha reconocido que las entidades van a "pelear" por "los derechos de los menores".