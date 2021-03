Osakidetza ha citado a 6.000 personas para vacunarse con AstraZeneca

Osakidetza ha cerrado ya más de 5.900 citas para retomar desde hoy la vacunación con AstraZeneca después de que la Agencia Europea del Medicamento haya establecido que se trata de un fármaco "eficaz y seguro", cuyos "beneficios superan a los posibles riesgos".

En su comparecencia semanal en el Parlamento para informar de la pandemia la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha explicado que "esta misma mañana" se han cerrado casi 6.000 citas y que hasta el domingo se administrarán 27.000 dosis de AstraZeneca a los profesionales del ámbito educativo no universitario que iban a recibirla la pasada semana.

A partir de la semana próxima comenzará la vacunación a la población general menor de 65 años en orden de edad descendente con ese suero, que irá en paralelo con el de la inmunización de los colectivos esenciales pendientes.

El ritmo de vacunación dependerá de la llegada de nuevos viales por lo que no es posible fijar una fecha determinada para cada grupo de edad, ha expuesto la consejera, que ha informado de que ayer mismo se recibieron 4.900 dosis de AstraZeneca, una cifra "muy por debajo" de entregas anteriores. "El ritmo no puede ser continuo si el suministro no es continuo", ha lamentado.

Ha llamado a no generar "confusión" sobre la vacuna y ha explicado que si hay personas mayores aún sin inmunizar y otras más jóvenes que sí lo han sido se debe a que a cada colectivo le corresponde un tipo de vacuna en función de las características del suero.

En el caso de los más mayores el preparado adecuado es el de Pfizer por lo que aunque haya dosis disponibles de AstraZeneca no se les puede administrar. Ha podido haber "algún error" en las citaciones de las vacunas porque se trata de colectivos grandes, pero a todos los mayores se les está llamando, ha asegurado.

También ha podido ocurrir, ha apuntado Sagardui, que para aprovechar todos los viales "en un punto determinado" se haya vacunado a un persona menor de 90 años cuando en otro lugar de la geografía vasca aún queden personas que superen esa edad.

La consejera ha subrayado en todo caso que los criterios para priorizar los grupos de vacunación "no son políticos" sino que se definen en "comisiones técnicas y científicas".

Esta semana, durante la suspensión temporal del preparado de Oxford, se ha continuado con la inmunización de los mayores y del personal sanitario.

De momento, ha sido vacunado el 99,5 % de los nonagenarios con la primera dosis y el 45,2 % de los octogenarios. En Osakidetza el 100 % ha sido pinchado una vez y el 86 % ha concluido el proceso, mientras que en la sanidad privada la primera dosis ha llegado al 80 %.