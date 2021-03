¿Qué está pasando con la vacuna de AstraZeneca?

En los últimos días, la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca ha hecho saltar las alarmas después de que en varios países se detectaran reacciones adversas graves en una minoría de la población que había recibido la dosis. Concretamente, se han detectado varios episodios trombóticos, que en algunos casos han derivado en decesos.

Según ha informado la Agencia Europea del Medicamento, se trata de una treintena de casos aislados entre los casi cinco millones de vacunados. Por ello, consideran que no es necesario suspender la administración del fármaco ya que "no hay relación causal entre el evento trombótico y la vacuna en sí". No obstante se ha abierto una investigación para aclarar las causas de las posibles reacciones.

Pese a la recomendación de la EMA, varios países como Dinamarca, Noruega e Islandia han suspendido su administración temporalmente, mientras que Italia, Austria, Letonia, Estonia, Lituania y Luxemburgo han decidido paralizar solo la administración del supuesto lote afectado. Según ha informado la propia agencia, se trataría del lote 'ABV5300' que se entregó a 17 países de la UE y comprende un millón de dosis de la vacuna. En el Estado español, varias comunidades autónomas han decidido paralizar también la vacunación con algunos de los lotes de este fármaco, entre ellas Castilla y León, Asturias, Canarias y Andalucía.



Un 1% de efectos secundarios leves en Euskadi

El Gobierno vasco ya ha anunciado que no se plantea detener la administración de las dosis de AstraZeneza ya que según los expertos "no hay ningún riesgo". Según ha explicado en rueda de prensa el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas más de 34.000 personas han recibido esta fármaco en Euskadi y "en ningún caso" ha habido una reacción adversa "grave". De hecho, solo ha provocado efectos secundarios leves en un 1 % de los inoculados. En todos los casos se trataba de un pico de fiebre, dolor cabeza o dolor local en el punto de inyección.

Además , según han informado fuentes del Departamento de Salud, de los dos lotes de la vacuna "en cuestión", solo se había recibido y administrado uno.



Navarra también seguirá con la vacunación

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite también se ha pronunciado este viernes respecto a la polémica con la vacuna de AstraZeneca. "Lo que dicen los expertos es que los trombos que se habían producido estaba dentro de lo normal en la población general y no influidos tanto por el tema de las vacunas. Por lo tanto, España sigue con la vacunación de AstraZeneca como venía haciendo", ha indicado.

Además Chivite ha recordado que "la vacunación va a condicionar todo, va a condicionar nuestra vida social y también la recuperación económica", por ello, espera que "en breve los datos técnicos nos digan que se puede poner también a mayores de 55 años".



Algunos de los polémicos casos

Este miécoles Austria anunció la suspensión del uso de un lote concreto del vacuna de AstraZeneca después de que a una de las personas inoculadas con el fármaco sufriese una trombosis múltiple y falleciera 10 días después. Además, otra tuvo que ser hospitalizada tras sufrir una embolia pulmonar después de recibir la dosis, aunque en este caso se encuentra en proceso de recuperación.

En Italia, las autoridades han abierto una investigación tras el fallecimiento de un militar de 43 años debido a un paro cardíaco al día siguiente de recibir la vacuna de esta farmacéutica. Al parecer no tenía patologías previas.