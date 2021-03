La resistencia de Madrid impide un acuerdo sobre la movilidad en Semana Santa

El Gobierno y las Comunidades Autónomas no han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre las medidas restrictivas durante la Semana Santa y han emplazado a la Comisión de Salud Pública a realizar mañana una propuesta de acciones coordinadas que se presentará en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública, según han informado fuentes de la reunión.

Varios gobiernos han reclamado al Ministerio que dirige Carolina Darias consensuar restricciones para las fechas de Semana Santa, pero finalmente mañana la Comisión de Salud Pública verá y discutirá la propuesta que se presentará en el Consejo Interterritorial del próximo miércoles.

No obstante, la postura del Ministerio de Sanidad es, al igual que han manifestado los Gobierno vasco y navarro, es la de mantener las restricciones de movilidad durante esta Semana Santa frente a la postura de la Comunidad de Madrid que quiere levantar el cierre perimetral. En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, manifestó durante la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, que "no estamos en condiciones de absorber una nueva ola por la alta ocupación de las UCI" que, según ha recordado, en algunas comunidades ronda el 40% de pacientes covid.

"Queda mucho camino por recorrer. No estamos cerca de la normalidad por lo que el objetivo es salvar vidas, no salvar semanas", advirtió Darias, que apeló a la prudencia y expresó su deseo de que se alcance una respuesta homogénea y conjunta de cara a la próxima Semana Santa. "Queremos que el acuerdo alcanzado se respete por todas las comunidades", advirtió Darias que no quiso aventurar qué hará si la comunidad de Madrid se mantiene en su postura de levantar el confinamiento perimetral, aunque matizó que el acuerdo alcanzado aunque no sea por consenso será de "obligado cumplimiento". Y es que la ministra de Sanidad señaló que la variante británica ya es en algunas comunidades la cepa dominante con cerca del 60% de los casos. Asimismo reconoció que se han regiustrado ya siete casos de la variante sudafricana y dos de la brasileña.



Campaña de vacunación



Respecto a la campaña de vacunación, las comunidades autónomas han administrado hasta este miércoles un total de 4.059.320 dosis de las vacunas de Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca (150.586 de ellas en las últimas 24 horas). Esto representa el 72,7% de las distribuidas, que ascienden a 5.583.955 unidades, 1.075.110 más que ayer.

Además, un total de 1.287.002 personas han recibido ya la segunda dosis a partir de la cual se empieza a generar inmunidad, 20.302 más que este martes. Esto supone el 31,7% del total de las dosis administradas.

Los datos indican que en ese periodo se han recibido 4.026.555 dosis de Pfizer, con 3.478.988 administradas; 387.600 correspondientes a Moderna, con 155.122 ya inoculadas; y 1.169.800 de AstraZeneca, con las que se ha vacunado a 425.210 personas.