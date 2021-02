Sonia Zúñiga, viróloga: "La variante británica del coronavirus no atraviesa mascarillas"

Sonia Zúñiga ha reconocido que la variante británica del coronavirus se está expandiendo, y en una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca ha recordado que no está probado aún que se propague con más rapidez. No obstante, la viróloga ha hecho hincapié en la posibilidad de frenar su propagación manteniendo las medidas de seguridad básicas. "Ninguna variante atraviesa las mascarillas y la distancia de seguridad".

Zúñiga ha recomendado el uso de mascarillas FFP2 en lugares cerrados y concurridos. "La mascarilla quirúrgica es efectiva pero depende de en qué lugares. En un sitio cerrado, con mala ventilación y con muchas personas habría que utilizar una FFP2. Pero son más caras y no todo el mundo se las puede permitir".

VACUNAS



La científica del CSIC ha dicho que las vacunas están llegando con "cuentagotas", por lo que recomienda priorizar la vacunación de los grupos más vulnerables. Espera que con la llegada de nuevas vacunas, el proceso se pueda acelerar.

Sobre la posibilidad de no administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años, Zúñiga ha aclarado que esta duda no se debe "a que la vacuna no sea segura para ese rango de edad, sino a que no hay datos sobre su efectividad en mayores de 65".