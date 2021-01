San Antón en Urkiola no falla a sus animales

San Antón no falla a sus animales.

San Antón no falla a sus animales. José Mari Martínez

también en plena pandemia, la tradición manda en Urkiola. A mal tiempo buena cara pensaron los valientes que se animaron a subir el domingo al nevado santuario abadiñarra para celebrar la festividad de San Antón Abad. Y es que ni el frío ni la lluvia que cayó durante buena parte de la mañana, fueron impedimentos suficientes para visitar el parque natural y pedirle al santo la salud y protección para sus queridas mascotas. A pesar de las condiciones climatológicas adversas, el patrón de los baserritarras y protector de los animales recibió numerosas visitas.

Con misa mayor a mediodía, oficiada por Antonio Madinabeitia, la respuesta fue positiva por parte de los feligreses. Como dicta la tradición en el alto de Urkiola, 250 panecillos estaban listos para recibir la bendición y ser repartidos al final entre los asistentes. Minutos antes, los gatos Kiru y Pako se refugiaban del frío dentro de las chaquetas de sus dueños. "Los dos son adoptados porque no nos gusta comprar animales. Nunca habíamos subido al santuario de Urkiola este día y lo hacemos para bendecir a los gatos. Hemos aprovechado para disfrutar también de la nieve que no siempre tenemos la oportunidad de poder hacerlo", explicó la barakaldarra Nerea González, dueña de la pareja de felinos.

Como suele ser habitual, tampoco faltó la presencia de vecinos de Durangaldea que no quisieron perderse la celebración de San Antonio. Fue el caso del durangarra Jesús Cayetano, que acudió con su gato Maia. "Es la primera vez que sale a la calle y hemos aprovechado para bendecirle. Nació en mayo y está curioseando todo con mucha atención", apuntó su dueño con el animal en brazos.

A pesar del mal tiempo algunos no dudaron en desplazarse desde más lejos para vivir por primera vez la experiencia con sus mascotas. Fue el caso de Alexander Menéndez e Inge San Cristóbal que acudieron desde Güeñes con Gretel y Lagun, dos pastores alemanes de seis años. "Vinimos en verano para hacer una ruta desde Otxandio hasta Urkiola y nos encantó el sitio. Nos enteramos de la tradición de bendecir a los animales este día y nos hemos animado a venir. El paisaje nevado es espectacular y también es muy bonito vivir esta tradición euskaldun con nuestros animales", valoraron satisfechos sus dueños.

Uno de los que acudió con nada más y nada menos que un perro, un gato, dos palomas y dos gallos fue el portugués Adriano, cocinero en el restaurante Landajuela de Urkiola que despertó la atención de los presentes. "Me encantan los animales y hoy me ha tocado subir con ellos. El año que viene traeré también a un burrito que tenemos, pero que con este tiempo no ha podido venir", adelantó ilusionado.

Más bendiciones



El domingo fueron muchas las personas que acudían por primera vez a celebrar la festividad de San Antón Abad en compañía de sus perros. Fue el caso del joven Yerai que llegó desde Bilbao con su familia y Luna, una cocker de tres meses. "La verdad es que nos acabamos de enterar. Hemos venido a jugar a la nieve y nos han dicho que hoy es San Antón y se bendice a los animales. Ya que estamos aquí, vamos a aprovecharlo", reconoció el joven.

Desde Leioa acudió Ondiz con Sun, un yorkshire terrier de ocho años, que temblaba nervioso en la entrada de la iglesia. "A mi ama le hacía ilusión y le he traído. Es la primera vez que le bendecimos en Urkiola, pero en Bilbao sí que lo hemos hecho antes", puntualizó su dueña tratando de tranquilizar al animal.

No faltaron algunos para los que esta cita está marcada en rojo en el calendario. Fue el caso de los abadiñarras Lucas y Alazne que se acercaron andando desde su caserío en Atxarte junto a Thor, un border collie "Hoy cumple ocho años. Es bonito mantener las tradiciones y nos gusta subir siempre que podemos", valoró satisfecho el matrimonio.

"Es la primera vez que 'Maia' sale a la calle y hemos aprovechado para bendecirle" jesús cayetano Vecino de Durango