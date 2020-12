Amazon retira un programa educativo del sexólogo navarro José Luis García

La plataforma Amazon a retirado, tan solo cuatro días después de su aprobación, el primero de los tres libros que conforman el programa educativo sobre los efectos del consumo de porno violento en menores y jóvenes titulado Niños (y niñas) pornográficos, un trabajo realizado por el sexólogo navarro José Luis García.

El portal de ventas argumentó que este libro, cuya portada ilustra a un niño visionando escenas porno en un dispositivo electrónico, infringe sus "pautas de contenido", pero sin indicar cuál de los elementos comete la infracción: si la cubierta, el título o el contenido del mismo.

un trabajo "minucioso"

Tras la retirada, el profesional, con más de 40 años de experiencia en el área, se mostró "desolado" y "hundido" ya que es un proyecto para el que ha invertido "muchos años" en su elaboración, que especialmente ha tratado "en los seis últimos" y que contaba con 400 páginas y más de 600 citas bibliográficas, un trabajo "minucioso" recogido en un libro "profesional y científico" y que ahora tiene un futuro con mucha incertidumbre.

"Es un programa dedicado a formar a padres y madres, docentes y sanitarios", comienza a explicar García, quien asegura que hay que comenzar a atajar el problema reconociendo "que los niños y jóvenes ven porno".

A partir de asumir esa idea, se debería comenzar a trabajar con ellos, ya que si no "van a construir su sexualidad a través del porno y ya hay problemas porque se identifican con los actores y actrices", lo que lleva a que incluyan en su vida sexual acciones muy peligrosas tratando de imitar lo que ven, especialmente, en Internet. "El porno trabaja como un educador sexual", desvela, adelantando un problema del que ya se está viendo sus primeros desenlaces, como prácticas violentas en el día a día y el aumento de agresiones sexuales en grupo.

"Esto es terrible por sus efectos en la salud. El desarrollo cerebral se ve afectado, y hay una generación de niños pornográficos que van a ser adultos", asegura el sexólogo, que ya en los años 80 mencionaba en sus artículos los peligros de la pornografía pero que todos sus vaticinios se han quedado pequeños con el paso del tiempo. "Vamos a necesitar batallones de psicólogos", pronostica, argumentando que el porno "actúa como una droga muy dura" y que al producir "placer" es muy complicado atajar el problema. "No podemos perder tiempo", sentencia.

una retirada no esperada

La retirada del primer libro de este proyecto de José Luis García llegó de forma inesperada, ya que son muchos los criterios que la plataforma tiene que aprobar antes de aceptar su comercialización y este programa fue admitido.

"Es un trabajo engorroso", califica García, quien tuvo que echar mano de colaboradores tanto para la portada como para la revisión literaria, etc. Al finalizar todos los trámites burocráticos y comenzar la venta, los problemas parecían haberse terminado, pero un correo electrónico en la noche del viernes cambió todo el devenir del proyecto, que exclusivamente se podía adquirir a través de este portal. "No dicen nada de por qué elemento es, y no lo van a decir", se lamenta García, quien ahora busca otras alternativas, como contactar con editoriales o autoeditarlo, pero ambas opciones se antojan "muy difíciles".