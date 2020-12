Máximo 10 personas y toque de queda a la 1:30 horas en las cenas de Navidad

El Consejo Asesor del LABI, presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, ha consensuado en la reunión de esta tarde las medidas anti-covid para las próximas fechas y para el periodo de navideño. Entre las restricciones susceptibles de cambios durante la Navidad y que han generado más debate se encontraban el límite en las reuniones familiares y el toque de queda en las fechas señaladas.

Por un lado, el LABI ha concretado que las noches del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero se aplicará una excepción. Ambas noches el toque de queda se extenderá hasta la 1:30 de la noche.

En cuanto al límite de reunión también se aplicará una excepción los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero, por lo que podrán reunirse hasta 10 personas, No obstante, se recomienda que no se junten más de dos unidades convivenciales y que estas personas no varíen en su composición en las diferentes celebraciones navideñas.