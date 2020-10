Los sindicatos piden a Educación que "deje de improvisar" con el covid

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT y Steilas se han manifestado en las tres capitales vascas para exigir al departamento de Educación que "deje de improvisar" en el retorno a las clases presenciales y negocie con las centrales.

En Bilbao la marcha ha reunido a varios cientos de trabajadores y ha estado encabezada con una pancarta con el lema en euskera "Retorno educativo presencial seguro y consensuado".



En un comunicado conjunto elaborado para la manifestación los sindicatos han dicho que las "improvisadas" contrataciones de personal de limpieza y comedores realizadas por el departamento de Educación en las últimas semanas tienen una "eficacia muy limitada".

"Ha seguido adoptando decisiones unilaterales, con contrataciones precarias no negociadas con los representantes de los trabajadores y guiados de nuevo por la improvisación. No responden a una planificación concreta y son contratos de cuatro meses que profundizan en la precarización de este personal", han añadido las centrales.

Para los sindicatos, la convocatoria por Educación de una reunión para el 7 de octubre con todos los sindicatos se ha producido por las movilizaciones de los trabajadores, huelga incluida, y de las familias ante la "inacción" del departamento.

De cara a ese encuentro han demandado "que se pongan encima de la mesa planteamientos, medidas y recursos que respondan a las demandas de los sindicatos para garantizar la seguridad y una educación de calidad".

Las centrales han atribuido a los docentes que se haya podido poner en marcha el curso de forma presencial "porque el Departamento de Educación ha fracasado estrepitosamente en la gestión de la pandemia y permanece desaparecido por completo".

La representante de LAB Irati Tobar ha exigido al departamento que "asuma la responsabilidad y con urgencia planifique las medidas adicionales para que el curso sea presencial y seguro".

"Es hora de que el departamento deje de improvisar y de tomar decisiones unilaterales, que negocie de una vez por todas contenidos: una planificación integral, recursos y criterios comunes" para aplicarlos.

La sindicalista ha calificado de "un poco propaganda" que el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, haya garantizado este viernes en el Parlamento que todos los centros públicos van a ver reforzada su plantilla docente con más profesores este curso en función de sus necesidades y características, para lo que se han previsto 500 nuevas contrataciones.

"Otra vez hablan de cifras, a finales de agosto se iban a contratar mil profesores, de los que no sabemos nada, y hoy que van a ser quinientos, juegan con cifras que no se reflejan en puestos de trabajo y que no están encima de la mesa", ha criticado.

Bildarratz ha afirmado que a esas nuevas contrataciones se suma la sustitución en estos momentos de 300 profesores que por distintos motivos (espera de PCR, progenitores de niños confinados, u otras) no acuden a los centros, pero no están de baja y trabajan desde casa. Estas plazas están siendo sustituidas aunque no tengan baja médica.

El consejero ha añadido que en total, desde que comenzó el curso, se han llevado a cabo 3.700 sustituciones de profesores en los centros públicos, un 38,8 % más que el curso pasado, mientras que en los comedores las nuevas contrataciones se elevan a 600.

Se ha comprometido a hacer "todos los esfuerzos necesarios para escuchar y alcanzar acuerdos", tras mostrar su satisfacción por que los centros educativos "son espacios seguros" gracias, según ha dicho, a la implicación de los equipos directivos y del profesorado.