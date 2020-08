Catalunya suma 1.147 nuevos positivos, otras 8 muertes y 34 ingresos más

El riesgo de rebrote de coronavirus (EPG) ha bajado en las últimas 24 horas un punto en Cataluña y se ha situado en 199,5, mientras se han notificado 1.147 nuevos positivos, ocho fallecidos y sigue creciendo el número de pacientes hospitalizados hasta los 669 (34 más que ayer), de los que 137 (uno más) están en la UCI.

El riesgo de rebrote de covid en Cataluña, que mide el índice de crecimiento potencial del virus, se ha situado hoy en 199,56, cuando ayer era 200,87, 40 puntos más que el pasado 7 de agosto y un riesgo similar al que se registraba el 28 de julio.

Según los datos actualizados este lunes por el departamento de Salud, en las últimas 24 horas se han notificado ocho nuevos fallecidos, lo que deja en 13.021 el número de muertos, tanto confirmados con pruebas PCR como sospechosos de covid, desde que se certificó la primera víctima oficial de la epidemia en Cataluña, el 6 de marzo.

El número de casos confirmados de covid desde el inicio de la pandemia se ha situado en 131.070, con 1.147 nuevos diagnósticos positivos en las últimas 24 horas, sexto día consecutivo con más de un millar de nuevos infectados.

Del total de positivos, 108.798, 1.128 de ellos en las últimas 24 horas, han sido confirmados por PCR y el resto por pruebas serológicas y epidemiológicas.

El número de pacientes ingresados por covid en los hospitales de Cataluña ha vuelto a crecer hasta los 699 hospitalizados (34 más que ayer), y han vuelto a subir a 137 los pacientes que están en la UCI (uno más que el recuento del día previo).

Sin embargo, la velocidad de reproducción de la covid (rt) ha disminuido dos centésimas y se ha situado en 1,09, es decir, que cada infectado contagia a un poco más de una persona de media.

Desde el pasado 1 de marzo, en Cataluña se han hecho 1.267.673 pruebas PCR, de las que un 8,7 % han dado positivo en personas que tenían una media de edad de 51 años, un 51 % de ellas mujeres, mientras que en las PCR que se han hecho durante los últimos siete días la media de edad de los nuevos positivos es de 38,2 años, la mitad mujeres.

Este lunes siguen siendo solo dos las comarcas catalanas que están en riesgo bajo de rebrote -por debajo de 30-, el Solsonès y la Alta Ribagorça, mientras que hay 10 que están en riesgo moderado -entre 30 y 100-.

Las comarcas con mayor riesgo de rebrote son la Noguera, con un EPG de 811,6, seguida del Alt Urgell (571,9), el Pla d'Urgell (345,2), el Ripollès (344), la Cerdanya (390,9) y el Vallès Oriental (293,4), mientras que en el Barcelonès el EPG es de 249,9, siete puntos menos que ayer.

En cuanto a los municipios, los que están este jueves con mayor riesgo de rebrote (EPG) son Canovelles, con un índice de 1.396,5, Balaguer (1.239,4), Granollers (611,7), Cornellà (570,3), Salt (496,2), Rubí (453,5), Sant Just Desvern (442,8), Gavà (438,4), Mollerussa (429,8), Pineda de Mar (404,5) y L'Hospitalet de Llobregat (397,1).

La ciudad de Reus (Tarragona), donde desde hace más de una semana hay medidas restrictivas de actividades y de aforo, va bajando su riesgo de rebrote y hoy se ha situado en 336,4 -28 puntos menos que ayer-.

Hoy hay cuatro municipios de Cataluña con una velocidad de contagio (Rt) superior a dos -cada infectado contagia a una media de dos personas- y son Sant Just Desvern, con una Rt de 2,97, Pineda de Mar (2,97), Vilanova i la Geltrú (2,39) y Palafrugell (2,04).



Torra no descarta pedir un estado de alarma en Catalunya

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este lunes que no descarta pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aplicación de un estado de alarma en Cataluña ni la ayuda del Ejército si es necesario para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

"Podríamos llegar a necesitarlo, por tanto, no descarto nada. Tampoco pedir la ayuda de personal del Ejército si nos hace falta. Ahora la prioridad es la salud y la vida de las personas", ha asegurado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Torra ha concretado que se puede plantear pedir un estado de alarma en Cataluña si hace falta "evitar desplazamientos fuera de las regiones sanitarias", ya que si es para limitar los movimientos dentro de una misma región considera que lo puede hacer la Generalitat, como ocurrió en Lleida.

El jefe del Ejecutivo catalán ha explicado que la semana pasada habló con Sánchez y se emplazaron a tener una conversación esta semana para conocer los "detalles" de cómo se aplicaría un estado de alarma en Cataluña y para abordar un subsidio de conciliación familiar si se cierran escuelas.

También ha dicho que esta semana sí que acudirá a la conferencia de presidentes autonómicos para escuchar lo que dice Sánchez y el resto de presidentes, ya que cree que en este caso sí que hay un orden del día claro y "no hay blanqueo del Rey, que es lo que se pretendía en la última" ocasión.



INICIO DEL CURSO

Torra ha señalado la importancia del inicio del curso escolar y ha defendido la necesidad de que los padres y madres afronten con tranquilidad esta situación: "Si las escuelas abren y van bien, el país funcionará".

Es por eso que ha advertido de que hará "un auténtico caballo de batalla político" con el subsidio de conciliación familiar que pide al Gobierno para que los padres se puedan quedar en casa a cuidar de sus hijos si las escuelas cierran por brotes.

En este sentido, ha asegurado que, si el Gobierno no lo aplica, lo hará la Generalitat, aunque reconoce que no tiene competencias, y por eso el gabinete jurídico del Govern está estudiando como se podría hacer, según él.

Además, ha apuntado que la Conselleria de Educación tomará las medidas necesarias si los padres deciden no llevar a los hijos a la escuela y ha garantizado que habrá todos los test "que hagan falta" para combatir el Covid-19.