La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha detallado que la aplicación voluntaria de alerta de contagios 'Radar COVID' "prácticamente dobla" la capacidad de detección de contactos de positivos de covid-19.



En rueda de prensa telemática, Artigas ha detallado los principales resultados del piloto de 'Radar COVID', llevado a cabo en la isla canaria de La Gomera entre los días 29 de junio y 31 de julio. Según la secretaria de Estado, se han obtenido unos resultados "tremendamente positivos" en materia de eficacia. Así, ha conseguido aumentar a 6,4 el número de detección de contactos estrechos, frente a los 3,5 que detecta la isla a través de rastreadores manuales.



Artigas ha avanzado que la intención del Ejecutivo es que esté disponible a nivel nacional el 15 de septiembre, un mes antes de lo previsto. Sin embargo, existe la posibilidad de que "dos o tres comunidades autónomas", como Baleares y Canarias por su vinculación con el turismo, se adapte desde el 10 de agosto "por procedimiento de urgencia".



De acuerdo con la secretaria de Estado, existe un "interés masivo" por parte de todas las comunidades autónomas de implementar esta aplicación en sus territorios "lo antes posible". Para abordar este asunto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, va a mantener una serie de reuniones con las CCAA a lo largo de este lunes.



Artigas ha argumentado que su implantación "requiere un pequeño desarrollo" por parte de las CCAA, de ahí que no se pueda utilizar ya. En primer lugar, cada autonomía tiene que fijar a qué teléfono tendrán que llamar los contactos.



Además, tienen que fijar qué agente sanitario se encarga de entregar el código a la persona infectada para que comunique su positivo a través de la aplicación. Una vez se introduzca ese código, la 'app' notificará a cualquier persona que tenga descargada la aplicación y haya estado a menos de dos metros durante al menos quince minutos con un infectado; es decir, los mismos criterios que siguen los rastreadores manuales para decidir quién es un contacto estrecho.





Siguiendo los plazos previstos, el piloto de la app de alerta de contagios #RadarCOVID ha terminado



Los resultados han sido muy satisfactorios tras unas semanas de trabajo intenso



Os contamos algunos detalles en este hilo ?? — S.E. Digitalización e Inteligencia Artificial (@SEDIAgob) August 3, 2020

"ES UN COMPLEMENTO UTIL"

"Es un complemento útil. Estamos convencidos de que puede ayudar en el contexto de reaparición de focos de contagio.. Es más rápida y tiene más memoria, registra más contactos que nosotros. Es anónima y mucho menos intrusiva que recibir la llamada de alguien para reconstruir lo que has hecho en los últimos quince días. Nuestra valoración es más que positiva.", ha comentado la secretaria de Estado.Según los datos expuesto por Artigas, se ha, más de un diez por ciento, y se han alcanzado ya las 100.000 a nivel nacional. El asesor técnico del proyecto, Pablo Rodríguez, ha detallado que no hay undeba tenerpara que sea efectiva, pero ha apuntado que". "Los estudios científicos dicen que una 'app' así provee beneficios incluso desde niveles bajos de adopción", ha señalado.Artigas ha añadido que se está trabajando para que la 'app' sea compatible con otras similares a nivel europeo, pero que ese hecho depende del protocolo comunitario. "Nosotros estamos preparados para ello, vamos a estar en la primera ola de adopción de la 'app' a nivel europeo", ha valorado.En La Gomera,s, pese a que "algunos creían que al ser una prueba piloto no era necesario". El 78 por ciento lo comunicó en menos de 24 horas y el 83 por ciento continuó con la aplicación después de descargarla.Los usuarios han otorgado unun 8,6 en facilidad de uso y un 8,6 en sensación de privacidad. Así, el 82 por ciento la valora como "una herramienta muy útil para prevenir los contagios".El presidente del Gobierno españoñ, Pedro Sánchez, destacó este viernes, en el transcurso de la Conferencia de Presidentes, que el piloto de la 'app' ha terminado "con unos resultados muy satisfactorios". Desde el punto de vista técnico, señaló que "se ha demostrado su fiabilidad y precisión a la hora de detectar contactos de riesgo cercano", además de que. Según Sánchez, ha "doblado los datos de los rastreadores manuales". "Les emplazo, presidentes y presidentas, a que la soliciten", añadió el jefe del Ejecutivo.