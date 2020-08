Les Castizos, tras el vídeo escupiendo alcohol: "Estamos avergonzados"

La actuación musical del dúo de DJ Les Castizos en un bar de ocio de Torremolinos (Málaga) ha provocado la indignación en las redes sociales y ha llevado a la pareja a disculparse. Fali Sotomayor, miembro de Les Castizos, ha emitido un comunicado en el que asegura que se siente "totalmente responsable de los actos" así como "avergonzados y arrepentidos".



En el vídeo, subido por varios usuarios de Twitter, se ve a uno de los miembros del dúo malagueño Les Castizos bebiendo de una botella de alcohol y escupiendo a los asistentes, a los que seguidamente les ofrece de la misma botella; todo ello mientras bailan al ritmo de la música.



En las imágenes difundidas por las redes sociales se puede ver a un numeroso grupo de personas que no lleva mascarillas ni guardan la distancia social tal y como han solicitado las autoridades sanitarias para contener la pandemia de coronavirus.





Esto es el chiringuito Kokun de Málaga en una fiesta de Les Castizos en mitad de una pandemia.



Eximen de culpa a la discoteca

Les Castizos afirma que las imágenes no son recientes sino cuando las medidas "y exime a la discoteca de Torremolinos donde se produjeron los hechos, Kokun Ocean Club, "que no es responsable en absoluto de nuestros actos,por los organismos competentes"."Su local, caracterizado por su buen hacer, es un referente a nivel nacional desde hace muchos años y no queremos que esa imagen", indica el comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.Así, Sotomayor pide disculpas públicamente por los hechos acontecidos y asegura que el vídeo es un "momento puntual de un show"."Dada la situación queremos redimir nuestros actos de la mejor manera posible, nos sentimos muy dolidos, avergonzados y arrepentidos por los hechos debido a la situación que estamos viviendo", han sostenido, añadiendo que están "que se hayan sentido molestar por los hechos".