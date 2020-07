La startup vasca Smowl, ganadora de la tercera edición de Venture on the Road

La startup ganadora ha desarrollado una aplicación que garantiza la seguridad en los exámenes online

Ayer se celebró, mediante un evento virtual, la final de la tercera edición de Venture on the Road, una iniciativa organizada por el programa BStartup de Banco Sabadell y la aceleradora SeedRocket. La startup guipuzcoana Smowl se impuso ante las otras cinco finalistas, tras la valoración del jurado compuesto por los equipos de inversión de las entidades organizadoras, representados por Iñaki Arrola y Jesús Monleón de SeedRocket y Laurent Arens de BStartup.

Smowl ha desarrollado la tecnología eProctoring, que utiliza inteligencia artificial y reconocimiento facial para verificar la identidad del alumno durante un examen online y evitar así que copie, una funcionalidad totalmente en boga en estos días. Smowl ya cuenta con numerosos centros educativos entres sus clientes, como iE, Universidad de Sevilla, Universitat Pompeu Fabra, CEU Universidad San Pablo, etc.

Venture on the Road es un evento itinerante o road show que se ha desarrollado desde octubre del año pasado en seis ciudades de España –Málaga, Gijón, Alicante, Bilbao, Palma y Vigo-, con el objetivo de buscar las mejores startups de cada ciudad y crear un espacio de encuentro entre emprendedores del ámbito tecnológico y digital e inversores.

Así, ayer acudieron a la final de esta III Edición del road show las firmas vencedoras de Málaga –Nicehop-, Gijón –i4life-, Alicante –WeFish- , Vigo –Osigris–, Palma –HotelBreak- y la ganadora de la edición de Bilbao y proclamada ayer ganadora nacional, Smowl.

Siguiendo con el formato que ha caracterizado a la edición de cada ciudad, el evento de ayer contó con un panel de reconocidos emprendedores. Bajo el título "El proceso de venta de una startup" y moderados por Yolanda Pérez (BStartup) y Jesús Monleón (SeedRocket), David Masó y Iñaki Arrola, fundadores de Promofarma y coches.com respectivamente explicaron su experiencia en el exitoso proceso de venta de sus compañías.

Por las ciudades que ha transcurrido el Venture on the Road, han competido más de 95 startups que disponen de un producto o servicio desarrollado, han asistido más de 40 inversores interesados en nuevas ideas que implementar y se ha contado con key notes de los mejores emprendedores como Iñaki Arrola, Jesús Monléon, Rafa Garrido, Raul Jimenez y Nacho Ormeño.

Smowl se lleva como premio 3.000 euros y una plaza en el campus de emprendedores SeedRocket, la primera aceleradora TIC de España. Además y como novedad, ayer se anunció la entrada de Amazon Web Services como colaborador de Venture on the Road y los seis finalistas del evento recibirán 10.000 dólares en servicios AWS, acceso a Go to Market, programas, así como mentoría técnica por parte de AWS