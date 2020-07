Cientos de ciudadanos hacen cola frente al consulado de Marruecos

Interminables colas se suceden día tras día en el Consulado General del Reino de Marruecos en Bilbao desde que abrió sus puertas tras el cierre forzoso de la administración debido a la crisis sanitaria. Frente a la oficina, ubicada en la céntrica alameda Rekalde, se arremolinan a diario cientos de marroquíes procedentes de todo el norte peninsular con el objetivo de renovar sus pasaportes, realizar algún trámite en el Registro Civil o conseguir un certificado. La falta de organización de la administración, colapsada por el volumen de trabajo, provoca que muchos ciudadanos tengan que volver a probar suerte al día siguiente tras haber hecho cola durante horas.

"Nos tratan como si estuviéramos en Marruecos. Están acostumbrados, piensan. No respetan las normas de aquí", se quejaba ayer un marroquí residente en Palencia que se vio obligado a pedir la baja voluntaria en su trabajo para poder renovar el pasaporte. "He llegado esta misma mañana. Si hoy no puedo hacer el trámite tendré que dormir en el coche", alegaba mientras evidenciaba que muchas familias no tienen otro remedio que acudir con sus hijos. "Si los funcionarios leen mi protesta, me van a poner trabas para todo", expuso para alegar que prefería no identificarse por miedo a las represalias.

Zineb Zairi, residente en Bilbao, llevaba varios días pasando frente a la sede diplomática alauí. Ayer decidió ponerse en la fila. Llegó a las 7.00 horas aunque sabía que la oficina no abre hasta las 9.00. "Cuando llegas te apuntas en una lista, pero no sirve de nada porque después cambian el orden", explicaba Zairi, que con el número 39 consiguió entrar en el edificio pasado el mediodía. A pesar de que todos llevaban mascarilla, guardar la distancia de seguridad se hacía imposible. La Ertzaintza trataba de mediar, solicitando a los asistentes que mantuvieran un metro y medio mientras dos funcionarios organizaban los turnos. No era suficiente. Ayer dos voluntarios, que también tenían trámites por realizar, apuntaban los nombres de los presentes para que se respetara el orden de llegada.

"Hay muchas formas de solucionarlo. Poner una máquina que dé los números, por ejemplo", señalaba otra joven, llegada desde Donostia. "He venido en mi día de descanso", apuntaba mientras explicaba que en otra ocasión, cuando vivía en Valladolid, se fue de la capital vizcaina sin hacer el trámite, por lo que finalmente lo hizo en su país de origen. "Te piden unas fotos especiales que si no las tienes debes sacarlas y pierdes el turno", señalaba a las puertas del edificio donde un cartel dice: Acceso al consulado de Marruecos. Respete su turno.

Tener en vigor el pasaporte es una condición indispensable para poder renovar el permiso de residencia, por lo que la mayoría acuden para esta tramitación. Un joven afincado en Ermua revelaba que, en su caso, renovó su pasaporte semanas antes del confinamiento, pero que también es necesario personarse para recogerlo. "He venido hasta tres veces", se quejaba. A su lado, Youssef Saddouk, llegado desde Nafarroa, no comprendía como, habiendo llegado a las 6.00, había compatriotas que tenían números más bajos.

"Llamé para pedir cita previa, pero te dicen que tienes que presentarte aquí", evidenciaba una mujer llegada desde Logroño, que lleva 33 años residiendo en España. "Como me tenga que quedar a dormir aquí, me va a salir 300 euros renovar el pasaporte", señaló tras explicar que necesitaba formalizar la gestión cuando antes para cobrar la prestación por desempleo, ya que la empresa en la que trabaja se encuentra en ERTE.

En breve

El consulado

Para Siete comunidades. El Consulado General del Reino de Marruecos de Bilbao es la administración competente para que todos los residentes marroquíes en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Nafarroa y la CAV realicen sus trámites. En el conjunto de España hay cerca de un millón de ciudadanos marroquíes.

El horario

De 9.00 a 16.00 horas. Ubicado en el número 27 de alameda Rekalde, el horario de la oficina consular es de 9.00 a 16.00 horas. Ayer, varias personas que realizaban la cola se quejaban de que días antes habían dejado de prestar servicio a las 14.00 horas.