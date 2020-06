Balluerka: "A los partidos que se presentan el 12-J les diría que el escudo frente a la crisis es invertir en lo público"

Las explicaciones de epidemiólogos, médicos, psicólogos, microbiólogas, economistas, sociólogos de la UPV/EHU han sido fundamentales para comprender un poco lo que nos estaba sucediendo con esta pandemia. Próximamente son las elecciones, ¿alguna petición a los partidos que aspiran a la Lehendakaritza?

—Efectivamente, hemos tenido divulgadores y divulgadoras científicas de todas las especialidades tratando de apoyar a esta sociedad para que entienda qué supone la pandemia y el escenario poscovid. Por poner datos encima de la mesa, en dos meses hemos tenido 5.000 impactos, lo cual deja patente la aportación de la UPV/EHU en la sociedad vasca, lo cual es desconocido.

No deja de sorprender que haya tenido que llegar una pandemia mundial para que una parte importante de la sociedad sepa que la UPV/EHU investiga.

—Según el Euskobarómetro, la institución más valorada era la UPV/EHU, pero sólo un 4% de la población sabía que la universidad investigaba.

Pues ahora creo que no se nos va a olvidar en mucho tiempo.

—Espero que no. Y respondiendo a su pregunta, lo que pido a los partidos es que incluyan explícitamente en sus programas a la UPV/EHU, que no haya ningún recorte en sanidad y educación pública a todos los niveles y que piensen que el mejor escudo frente a esta crisis es la inversión en lo público. Ese es el mensaje que quiero lanzar a todos los partidos políticos, que nos incluyan en su agenda y en sus programas.

O sea, que es usted de la que se empollan los programas electorales.

—Sí, siempre me los trabajo mucho y lo que los programas recogen sobre educación superior influye mucho en el sentido de mi voto.

¿Cómo ha llevado el confinamiento?

—Yo lo he llevado bien, trabajando mucho. No he podido desconectar y al principio me costó mucho coger la medida a la situación: 12 horas de trabajo, videoconferencias, llamadas€ pero luego empecé a poner mis límites. En casa estábamos tres personas bastante estresadas, porque mi marido es mucho más tranquilo, pero, sobre todo, yo y una de mis hijas, que es un clon mío, no hemos parado de trabajar y estudiar. Luego siempre sacábamos tiempo para ver una peli juntos, para escuchar música y yo hacía bicicleta una hora en casa porque necesito hacer deporte. También he investigado sobre los efectos psicológicos de la pandemia.

¿Y qué ha descubierto?

—Lo que he comprobado es que en general, pero sobre todo las mujeres, lo hemos pasado muy mal. La mitad de la sociedad ha tenido un malestar psicológico muy grande, mucho miedo, mucha incertidumbre, ansiedad y depresión. También he visto que la gente joven lo ha pasado muy mal, cuando yo pensaba que la gente mayor iba a ser la que sufriría más. Como te digo, en lo personal he pasado bien estos meses, pero los efectos psicológicos de la pandemia en la sociedad han sido importantes. Ha habido personas que cuando han tenido cerca el covid, han entrado en ERTE o se han quedado en paro se han quedado bloqueadas. Hemos visto gente que ni siquiera era capaz de pedir ayuda cuando tú veías claramente que necesitaba ayuda urgente.

Creo que lo de ir al psicólogo se va a normalizar cada vez más.

—Como psicóloga creo que hay que darle mucha importancia al apoyo psicológico, más importancia de la que tiene. He aplaudido que el Gobierno vasco haya puesto en marcha Betirako, un programa de apoyo psicológico gratuito para ayudar en el duelo a las personas que no han podido despedirse de sus mayores o de sus familiares, porque eso genera un trauma muy difícil de superar. El confinamiento nos va a marcar y creo que tenemos que hacer una reflexión como sociedad sobre la necesidad de ser más solidarios, de modificar el modelo socieconómico y darnos cuenta de lo vulnerables que somos. Si aprendemos esto, para algo habrá servido esta pandemia. Pero bueno, no sé si lo aprenderemos.

