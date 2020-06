Moncloa espera concretar "en próximos días" si se van a hacer test PCR a los turistas en origen

madrid – El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que "en los próximos días" espera dar "una respuesta segura" a turistas y empresas del sector sobre los protocolos de seguridad y prevención para evitar rebrotes en la pandemia del virus Covid-19, que concreten si se tendrán que realizar test PCR en origen o en destino.

Así, en la rueda de prensa retransmitida telemáticamente desde Moncloa tras la conferencia de presidentes de ayer, Sánchez confirmó que realizar estas pruebas ha sido una de las cuestiones planteadas por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, pero emplazó a definirlo antes de tomar una decisión con el resto de países europeos, con las aerolíneas y con el sector turístico. "Son debates que tenemos que sustanciar primero con los Estados miembros, también las aerolíneas y las agencias de turismo. Pero creo que daremos una respuesta segura al conjunto de turistas y al sector turístico en los próximos días", manifestó.

En su comparecencia ante los medios, Sánchez señaló que en los próximos días España recibirá la llegada de "millones" de habitantes de otros países con motivo de la temporada turística. "Posiblemente serán menos, pero serán millones de personas", dijo, reclamando que España debe continuar siendo "segura frente al delito, pero también frente a la enfermedad", y llamó a "hacer de la prudencia" una "forma de vida" para evitar el rebrote de la pandemia.

solución común Por otro lado, Sánchez dijo que España debe dar una respuesta "segura" a los millones de turistas que visitarán el país este año, y defendió que el calendario de apertura de fronteras debe hacerse de forma coordinada en el seno de la Unión Europea. Aseguró que espera "criterios epidemiológicos claros" y "transparentes" y a nivel europeo para establecer estos controles de seguridad y decidir la reapertura de las fronteras con los terceros países, ya que sólo una solución europea "homogénea" permitirá garantizar entradas seguras a los países de la Unión Europea.

Así, reivindicó la necesidad de contar con un "paraguas europeo" y con una "solución común y homogénea en base a criterios científicos y epidemiológicos" que analice la incidencia de la pandemia del virus Covid-19 en esos países, pues considera que es "la única manera para garantizar la salud pública".

De no hacerlo, Sánchez dijo que "no tiene sentido" que los países de la UE acuerden el levantamiento de las restricciones dentro del Espacio Schengen y, en paralelo, a países terceros con protocolos y criterios diferentes. "Entonces no va a haber control. Pueden entrar por Portugal, Francia o Alemania", apostilló, remarcando que en ese caso los países europeos estarían "desprovistos de garantías que permitan dar respuesta a posibles rebrotes". "Lo importante es controlar a los turistas que nos vengan de fuera", aseveró. Sánchez recordó que este pasado jueves había remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto con el primer ministro italiano, Antonio Conte, pidiendo una reapertura de las fronteras europeas con criterios homogéneos en todos los países, que aún no ha sido respondida por la jefa del Gobierno comunitario y de la que ambos países esperan tener "pronta respuesta".

paso del estrecho El presidente del Gobierno aseguró además que se están estudiando medidas ante la posibilidad de que este verano también se produzca la operación Paso del Estrecho. Aseguró que están estudiando la situación y se están manteniendo contactos con gobiernos del restos de Europa, así como con el Gobierno de Marruecos.

El Paso del Estrecho lo realizan cada año tres millones de personas, de las que el 80% cruza por el puerto de Algeciras, según recordó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Una situación que genera, señaló Moreno, "cierto temor a la ida y a la vuelta" dadas la situación sanitaria y la falta de información de que se dispone sobre el impacto de la epidemia en los países del Magreb.

las cifras

27.136

fallecidos. El Ministerio de Sanidad anunciaba ayer una nueva muerte por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevaba la cifra total de fallecidos a las 27.136 personas, de las cuales 72 se habían producido en los últimos siete días.

241.550

positivos. Un total de 241.550 personas han dado positivo en una prueba PCR, lo que supone 102 más en un día, frente a los 164 que se notificaron el sábado y los 177 del viernes.

11.608

ingresos en uci. Un total de 11.608 personas han ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 14 en los últimos 7 días.

124.323

hospitalizaciones. Un total de 124.323 han precisado hospitalización desde el inicio de la pandemia, 148 en la última semana..

baile de datos

Cifras complementarias. Pedro Sánchez defendió ayer que las distintas cifras que estiman el exceso de mortalidad, tanto del Instituto Nacional de Estadística como del Instituto de Salud Carlos III, son complementarias a los datos de fallecidos por coronavirus que publica el Ministerio de Sanidad, no contradictorias.

residencias de mayores

"Examen de conciencia". Pedro Sánchez instó ayer a hacer un "examen de conciencia colectivo" para mejorar la atención a las personas mayores porque durante la crisis por la pandemia del coronavirus se ha comprobado la "fragilidad preocupante" del actual sistema.

migrantes

Protocolo. El Gobierno "estudiará" la creación de un protocolo en relación a "infraestructuras para cuarentenar" a los migrantes llegados en patera contagiados con Covid-19. Juanma Moreno, presidente del Ejecutivo de Andalucía, reclamó ayer un protocolo de actuación con espacios para poder hacer pruebas a los migrantes llegados en patera a las costas andaluzas que permitan "aislar correctamente" durante la cuarentena de 14 días a las personas contagiadas y a quienes le hayan acompañado en su viaje.