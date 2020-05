Ignacio Garitano: "Se vigilarán los contactos estrechos de cualquier sospecha"

A las puertas de la fase 2, Garitano se encargará de no bajar la guardia ante el virus y de mantener todos los botones de alerta activados ante posibles rebrotes

bilbao – Reaccionar y actuar más rápido. El Plan de Control de la Desescalada que coordina el epidemiólogo Ignacio Garitano pretende ser una vuelta de tuerca definitiva para atajar cualquier foco de contagio.

¿Qué se pretende conseguir con esta red de vigilancia que ya se conoce como los 'rastreadores del virus'?

—Todos, la Atención Primaria, la hospitalaria, los servicios de Medicina Preventiva, Osalan... vamos a trabajar en una misma base de datos. No importa dónde se produzca el caso, va a haber una persona que le entrevistará y sacará una lista de sus contactos para seguirles durante catorce días y saber cuántos se ponen enfermos. El programa Go Data facilitará los pasos y el seguimiento de las cadenas de contactos.

¿Qué pasos se tendrían que dar?

—Todas aquellas personas que sean sospechosas de tener covid-19 serán testadas, ya que esa es una condición sine qua non. Y los positivos deberán hacer una lista de sus contactos próximos; es decir, de la gente con la que han estado dos días antes de los síntomas durante quince minutos a menos de dos metros. Se estudiarán a los convivientes, compañeros, amigos... Les pediremos que se tomen la temperatura todos los días, tendrán un teléfono al que llamar por si tienen síntomas, etc.

¿No son pocas enfermeras gestoras para un objetivo tan ambicioso?

—En cada OSI habrá mucha más gente implicada. Personal de Medicina Preventiva, de Salud Laboral y personal de las direcciones de enfermerías. Y por supuesto, gente de Epidemiología del Departamento de Salud. En esta primera fase, la enfermera gestora va a gestionar más casos. Luego, el trabajo se simplificará porque tendrá por debajo otras enfermeras que colaborarán con ella. Gente motivada, con formación muy potente, que será asesorada por las unidades de Vigilancia Epidemiológica.

Mucho trabajo por delante. Los datos dicen que a priori, solo el 4% de la población vasca ha tenido contacto con el virus.

—Pero es que no vamos a vigilar a toda la población, vamos a vigilar a la gente con síntomas y a sus contactos estrechos. Hablamos de todos los casos confirmados con una PCR, pero también de alguien a quien el test le da negativo, pero está ingresado con los mismos síntomas que un positivo. Porque si su médico le está tratando como un covid, nosotros lo consideraremos un covid y lo tendremos en aislamiento durante catorce días.

¿Ya se aplica este plan de control y vigilancia?

—El plan se está trabajando en los tres territorios, aunque no está del todo implantado porque no estamos haciendo el 100% de los casos de esta manera. Pero muchos datos ya se están introduciendo en Go Data para monitorizarlos mejor.