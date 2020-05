Educación plantea clases en días alternos en el regreso a las aulas el día 25 en Euskadi

El Departamento de Educación ha planteado la posibilidad de que los alumnos de 4º de ESO, FP y Bachillerato que vayan a regresar a sus centros educativos a partir del lunes 25 combinen dos días de clases presenciales a la semana con formación por internet.

El Departamento de Cristina Uriarte ha hecho público este viernes un protocolo de actuación en centros escolares ante la pandemia de COVID-19 en este tramo final de curso con pautas para la actividad docente, medidas de higiene y limpieza y recomendaciones sobre el uso correcto de las mascarillas, entre otros aspectos.

La vuelta a la formación presencial estaba inicialmente prevista en Euskadi para este lunes 18. De hecho en los últimos días Educación había repartido en los centros educativos hidrogeles, mascarillas y termómetros para medir la temperatura de los trabajadores y escolares, han informado fuentes de este Departamento.

Sin embargo, el Gobierno vasco anunció este jueves que el regreso a las aulas se retrasaba al día 25 ante la "incertidumbre jurídica" (la fase 1 no preveía la apertura de colegios) y para no "tensionar más" a la comunidad educativa, que había criticado la decisión de Educación de recuperar la formación presencial.

Los centros, que tendrán libertad para decidir si retoman las clases presenciales, han recibido una serie de medidas de prevención para evitar contagios por coronavirus. Entre ellas figura la posibilidad de que los alumnos vayan dos días a la semana al centro para actividades formativas y de tutoría, y reciban además formación telemática.

En todo caso, la estancia de los alumnos en el colegio no superará las 5 horas, de manera que las clases se impartirán en horario intensivo y no habrá servicio de comedor. En aulas no podrá haber más de 15 estudiantes y sus pupitres deberán estar a una distancia de 1,5 metros entre ellos.

Será además obligatorio que estudiantes, docentes y resto de trabajadores lleven mascarilla y cada centro deberá organizar entradas y salidas escalonadas y, en el caso de que cuenten con dos accesos, usarlos de manera unidireccional.

Se establecerán turnos que eviten aglomeraciones en el patio y aforos máximos para espacios como biblioteca, talleres, salas de informática o laboratorios, en los que siempre deberá mantenerse una distancia interpersonal de 2 metros. Asimismo, habrá que evitar compartir material de trabajo y se intensificará la limpieza de los centros y personal.