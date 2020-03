Médicos en aislamiento destacan el correcto protocolo aplicado en Gasteiz por el coronavirus

EFE / Gasteiz

Un total de 24 facultativos del Servicio de Medicina Interna de Araba, la mayoría de los cuales están en aislamiento domiciliario al haber tenido contacto con la primera médica que dio positivo en el hospital vitoriano de Txagorritxu, han destacado el correcto protocolo aplicado a este "caso cero".

En una carta conjunta, los médicos responden a las críticas vertidas por el sindicato ELA, que denunció este lunes falta de control, de previsión y de formación por parte de Osakidetza ante el coronavirus y acusó al Servicio Vasco de Salud de "poner en peligro" a los trabajadores y pacientes por no haber aplicado "adecuadamente los protocolos".

Concretamente ELA dijo que el "caso cero" en el hospital de Txagorritxu, una médico, estuvo trabajando "desde el lunes 17 de febrero con síntomas", que advirtió a su jefatura y que "no se activó ningún protocolo".

Sin embargo, los médicos que firman esta carta señalan que han cumplido siempre de forma estricta los protocolos dictados por Osakidetza y recalcan que la atención de pacientes con enfermedades infecciosas, más aún en situaciones desconocidas como la actual, supone un desafío para cualquier sistema sanitario.

Destacan que al ser ellos "la primera línea", a pesar de extremar las medidas habituales de protección, se dan casos de transmisión de la infección dentro de los centros sanitarios como ha ocurrido en China donde se han infectado 1.716 profesionales sanitarios, casi el 15 % con cuadros severos y se han registrado 5 muertes.

Recuerdan que desde que se supo que había una alerta sanitaria iniciada en China se establecieron recomendaciones, con actualizaciones casi diarias, pero entre ellas no figura hacer pruebas diagnósticas de coronavirus a quienes no hayan viajado a una zona con transmisión comunitaria -España no lo es- o tuvieran neumonía.

Sobre el "caso cero" de Txagorritxu, una médico que viajó a Málaga, explican que sufrió un cuadro febril con clínica respiratoria, y en todo momento se pensó que era producido por los virus circulantes en la época invernal.

"Solo tras la prolongación del cuadro, la negatividad de las pruebas de gripe y una radiografía que descartaba neumonía, se le realizó la prueba, a instancias del propio servicio, a pesar de no estar indicada por las recomendaciones internacionales, al conocerse que un caso ingresado en Sevilla podía haber contraído el virus en un viaje a Málaga", detallan en su misiva, en la que rechazan "las informaciones inculpatorias tanto al servicio como a la profesional".

También aseguran que no hay "malestar" entre el personal de este hospital vitoriano y añaden que lo único que han recibido es la solidaridad de todos sus compañeros que están supliendo su trabajo diario y sus guardias.

"En el momento actual seguimos haciendo nuestro trabajo desde el domicilio apoyando con nuestros conocimientos a los compañeros que desarrollan la labor asistencial presencial", indican estos médicos aislados sus domicilios, que lamentan que los sindicalistas que hicieron esas acusaciones no se han puesto en contacto con los afectados para comprobar si eran ciertas.

Por ello, agradecen el apoyo a sus compañeros y mandan un "mensaje de tranquilidad a la población sobre la adecuada gestión de esta emergencia sanitaria".