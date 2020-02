Euskadi, "vigilante" ante el coronavirus, crea una mesa con varios departamentos

Bilbao - La consejera de Salud, Nekane Murga, lanzó ayer un mensaje de calma a la sociedad vasca y pidió que se confíe en el equipo de profesionales de Osakidetza que atiende de manera rigurosa cualquier sospecha de coronavirus. Euskadi estableció un plan de contingencia que prevé habilitar 600 camas adicionales en los hospitales de Cruces, Donostia y Txagorritxu en caso de necesidad por un posible brote de coronavirus, reforzó los medios de información sanitaria y constituirá hoy mismo una mesa interdepartamental.

La consejera se Salud recordó que desde el comienzo de la epidemia, en Euskadi han sido atendidos trece casos sospechosos, de los que once dieron negativo y dos están bajo investigación, pero, hasta el momento, no hay confirmado ningún caso. Murga reconoció que aumentaron las posibilidades de que se produzcan casos de este virus por la extensión del Covid-19 en Italia, pero insistió en su mensaje de tranquilidad a la población porque hasta ayer los casos en el Estado son "importados" y el riesgo de contagio para la población es "muy bajo". No obstante, la consejera reconoció que aunque en Euskadi no hay confirmado ni un solo caso "no se descarta que en los próximos días o semanas pueda haberlo".

Ante esa eventualidad, Osakidetza hizo una serie de recomendaciones dirigidas principalmente a las personas que hayan estado en China, Corea del Sur, Singapur, Irán y las regiones italianas de Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña y Piamonte en los últimos catorce días y que tengan síntomas de infección respiratoria, como tos o dolor de garganta. El jefe de Vigilancia y Vacunas del Departamento de Salud, José María Arteagoitia, solicitó a estas personas que se queden en casa y que se pongan en contacto con las autoridades sanitarias a través del 112 o del teléfono 900 20 30 50 de Consejo Sanitario de Osakidetza.

En esos casos se activa el protocolo establecido que es actualizado en función de las recomendaciones de la comunidad científica, para diagnosticar y aislar a estas personas y evitar la transmisión de la enfermedad a otros ciudadanos y a los profesionales sanitarios. A los sospechosos se les realizarán las correspondientes pruebas y en su caso se les trasladará a los centros hospitalarios de referencia del coronavirus que son los de Cruces, Donostia y Txagorritxu.

Cada uno de estos tres hospitales dispone de un laboratorio de referencia con capacidad de analizar las muestras para detectar posibles casos de coronavirus, lo que supone un avance "importante" respecto a brotes anteriores por otras enfermedades similares, en las que las muestras se debían enviar a laboratorios de fuera de Euskadi, lo que demoraba los plazos de obtención de resultados, según explicó Arteagoitia, quien indicó también que los resultados iniciales pueden estar disponibles "en unas cuatro o seis horas" y, en el caso de que este primer análisis sea positivo, se hará otra prueba más específica que requiere "genotipar el virus" y precisa más tiempo.

El presidente del Consejo Asesor de Enfermedades Infecciosas Emergentes, Enrique Peiró, recordó que a día de hoy no hay ninguna restricción establecida para viajar, si bien es preciso actuar "con prudencia y sentido común" y evitar los desplazamientos a los lugares con mayor número de infectados, salvo que sean estrictamente necesarios.

El Departamento de Salud y Osakidetza se mantienen vigilantes, analizando constantemente los datos disponibles hasta el momento y coordinados con el Consejo Asesor de Enfermedades Emergentes y con la Comisión de Planes de Contingencia, este último, encargado de proponer los recursos humanos y medios materiales necesarios en cada OSI.

Prevención Ante el problema de desabastecimiento generado por el incremento de la demanda de mascarillas por el temor a la enfermedad, los responsables de Osakidetza recordaron que el uso de mascarillas para prevenir contagios tan solo está indicado para personas que acuden a centros sanitarios con síntomas de patología respiratoria. Además, subrayaron que la medida más efectiva para evitar la propagación de la enfermedad es lavarse las manos con agua y jabón. Murga, que reiteró su llamamiento a la "serenidad", anunció que el Gobierno vasco constituirá hoy una mesa interdepartamental para coordinar las diferentes áreas de actuación, en la que estarán representados los departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Seguridad, Educación y Comercio y Turismo. La reunión estará presidida por el lehendakari, Iñigo Urkullu.

Desde el Gobierno vasco recordaron que Euskadi cuenta con un protocolo específico que es actualizado en función de las recomendaciones de la comunidad científica. También ha impartido formación sobre el coronavirus a los profesionales de Osakidetza, concretamente a las unidades de Prevención, de Epidemiología y Urgencias, y próximamente se extenderá la formación a los profesionales de Atención Primaria.

Salud y Osakidetza reiteraron la importancia de que todos los ciudadanos adopten medidas higiénicas como limpiarse las manos con agua y jabón, cubrirse las vías respiratorias al toser o estornudar y usar preferentemente pañuelos desechables para limpiarse la nariz y tirarlos nada más usarlos. Arteagoitia insistió en que para este virus no existe un tratamiento específico. Las únicas medidas eficaces son la prevención y la higiene.

"Nuestro sistema sanitario se mantiene vigilante de cara a prevenir, detectar y en su caso actuar", concluyó la consejera de Salud en su comparecencia.