Ortuzar dice al PP que no tendrá "nada que ver" con el PNV si está con Vox

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido al PP de que "no van a tener nada que ver" con su partido "mientras sigan pegados a Vox" y ha augurado que las dos formaciones pactarán en Andalucía si los populares lo necesitan para gobernar.

Ortuzar ha participado este sábado en un acto de homenaje a los afiliados más antiguos de su partido en Gasteiz y ha criticado al PP por acusar al PNV, "un día sí y otro también, de echarse en brazos de Bildu". Tras preguntarse "dónde está la coherencia" de los populares, el presidente del PNV ha dicho que en el PP "no son capaces de aguantar y poner un cordón sanitario a la ultraderecha, a los enemigos de la democracia".

"No solo eso sino que se van con ellos, se meten a la cama política con ellos, conforman gobiernos con ellos", ha recalcado.



Antecedentes en Castilla y León

Ortuzar ha recordado que lo hicieron en Castilla y León y ha augurado que, dependiendo de lo que pase mañana en Andalucía, "lo volverán a hacer", ya que para el PP "la coherencia y la democracia es algo secundario; para ellos lo importante es el mantenimiento del poder".

"Primera lección que tenemos que saber: aquí no puede pasar eso y el dique de contención contra la ultraderecha se llama Partido Nacionalista Vasco", ha añadido.



Mensaje a Alberto Núñez Feijóo

El presidente del PNV ha ironizado con que su homólogo del PP, Alberto Núñez Feijóo, está "al parecer, muy preocupado por la falta de fuerza" de su partido en Euskadi y "parece que quieren recuperar los votos que supuestamente nos han venido al PNV".

"Si hay algo que está grabado a fuego en Euskadi es que somos amantes de la democracia y no van a recuperar un voto mientras no sean demócratas claros y sigan pegados a Vox", ha zanjado.

También ha criticado a EH Bildu, coalición a la que también ha reprochado falta de coherencia, porque "siempre está hablando de economía verde y de sostenibilidad y cuando se presenta un proyecto de desarrollo de energías renovables monta su coordinadora para obstaculizar y ensuciar todo".

"Así no se hace camino, no se construye país, porque el país se construye con nuestro trabajo, con desarrollo; el no no es el camino", ha concluido.