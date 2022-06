Los pasos para convertirse en bidelagun del PNV

El PNV ha elegido el término bidelagun para referirse a los ciudadanos que van a vincularse con el partido sin ser afiliados con carné, de una manera más flexible. Y Andoni Ortuzar ha dado este viernes una pista sobre las razones para escoger este nombre: es el término que muchas veces se graba en las empuñaduras de las makilas, los emblemáticos bastones vascos, y que significa que te puedes apoyar en ellas para hacer la travesía.

Son potenciales bidelagunak los jóvenes que de momento no quieren afiliarse a un partido, los vascos que viven en otros países y no pueden vincularse a una organización municipal, o los profesionales que no pueden afiliarse por razones laborales. Pero, ¿cuáles son los pasos para convertirse en bidelagun?

Nada más descargar la aplicación de móvil ZukEsan, la herramienta solicita un correo electrónico y una clave. A continuación, para registrarse como bidelagun, pide el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el DNI o el NIE, responder si se vive en Euskadi y detallar el código postal, indicar un teléfono móvil, un correo electrónico y una contraseña. Se deben completar todos los campos, pero este registro es una especie de cláusula de confianza del PNV con sus bidelagunak para poder desarrollar un diálogo respetuoso, y que a partir de ahí no va a tener ningún límite.

¿A QUIÉNES SE PUEDE PREGUNTAR?

El primer menú que se abre tras completar ese formulario es el que ofrece la opción de preguntar a un burukide. Cada uno tiene asignada un área: Andoni Ortuzar se encarga de la acción política, Mireia Zarate lleva la apertura y modernización; los presidentes territoriales Itxaso Atutxa, Joseba Egibar, José Antonio Suso, Unai Hualde y Peio Etxeleku se encargan de la acción política de sus herrialdes, y en el caso de Suso se le añade el sector primario; María Eugenia Arrizabalaga gestiona medio ambiente, movilidad y desarrollo sostenible; Joseba Aurrekoetxea se encarga de la economía; Xabier Barandiaran se encarga de la innovación política; Mikel Burzako, de relaciones exteriores y promoción internacional; Ana Esther Furundarena, de cultura, educación, euskera y deporte; Koldo Mediavilla, de acción institucional; y Nerea Melgosa, de empleo, igualdad y políticas sociales.

Pinchando en cada uno de ellos, aparecen su biografía y noticias relacionadas. Al acudir a formular una pregunta, se abre una ventana con un aspecto familiar, muy similar al de whatsapp, con un saludo y una presentación: "Soy Andoni Ortuzar, ¿cómo te puedo ayudar? Pregúntame y te responderé lo antes posible". La sensación que transmite la aplicación es que es muy intuitiva. Aunque se ofrece anonimato, hay un apartado dedicado a las respuestas destacadas que, en sus primeras horas de uso, como cabía esperar, solo incluía una respuesta de Zarate sobre las razones del PNV para activar esta app.

ENCUESTA: OFICIALIDAD DE LA SELECCIÓN DE EUSKADI

Aparece ya la primera encuesta, que pregunta al usuario si está a favor de que las selecciones deportivas vascas puedan disputar competiciones internacionales oficiales. La aplicación está disponible en castellano, euskera y, próximamente, en francés.





CRISIS DE AFILIACIÓN TRADICIONAL

¿Es un intento de acercarse a los jóvenes? Ortuzar constata que existe "una crisis de afiliación a los partidos en general". "Tenemos excesivas rigideces y, probablemente, exigimos un compromiso excesivo. Damos respuesta a esas personas que no se quieren afiliar, o que antes de afiliarse quieren testar cómo es nuestro partido". Aclara que no es un simple buzón y no se pretende competir o emular webs institucionales como la de Irekia.