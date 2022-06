ERC insta a Junts "a no confundirse de adversario"

La portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, se dirigió a Junts per Catalunya, después de que algunos de sus miembros hicieran alusión a los republicanos en su congreso de este fin de semana. Vilalta fue clara y concisa: "No nos equivoquemos de adversarios", sostuvo.

En declaraciones ante los medios en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), Vilalta lamentó las críticas a ERC, cuyos miembros son "compañeros de viaje" de Junts, con los que comparten objetivos. La portavoz republicana hizo estas declaraciones después de que la nueva presidenta de Junts, Laura Borràs, dijera en el congreso de Junts que "equivocarse de rival es el primer paso para ceder la victoria al campo contrario".

Vilalta deseó que el congreso haya servido para "ordenar el espacio de la derecha independentista" y le instó a Junts, textualmente, a que tenga claras sus prioridades y sea estable, fiable y leal al Govern. Defendió que los adversarios son los que "espían, reprimen y no cumplen con sus compromisos", en referencia al grado de ejecución de las inversiones del Gobierno en Catalunya, y abogó por la unidad estratégica del independentismo. Preguntada sobre la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat, aseguró que es el Ejecutivo español el que "no ha cumplido, no está a la altura de estas expectativas, hace pasar por delante el oportunismo o los cálculos electorales".

Por otra parte, Salvador Illa lamentó ayer domingo que JxCat "siga instalada en la confrontación permanente", en lugar de apostar por la "colaboración y la lealtad entre instituciones". El líder del PSC recalcó que "en Catalunya no hay otro camino que no sea el del reencuentro y la concordia" frente a una Junts que sigue optando por mantener el conflicto entre los dos bandos. Según Illa, el déficit inversor del Estado en Catalunya fue "originado" por los anteriores gobiernos del PP. "Mientras algunos se recrean en los problemas, otros intentamos solucionarlos", según concluyó.