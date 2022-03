Junts sospecha que ERC busca romper para crear un tripartito

La polémica por las críticas de Gabriel Rufián al entorno de Carles Puigdemont por sus presuntos contactos con Rusia sigue elevando la tensión entre ERC y JxCat. Tal es el nivel de desconfianza entre los dos socios del Govern que los posconvergentes encargarán una auditoría para evaluar el "grado de cumplimiento" del pacto de gobierno que suscribieron para entronizar a Pere Aragonès. El portavoz republicano en el Congreso desató la crisis la pasada semana al aseverar sobre Junts: "Creo que son señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada, porque así durante un rato se creían que eran James Bond. No nos representan". Palabras que condujeron al secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, a tildarlo de "miserable", registrando una petición de comparecencia para que Rufián dé explicaciones en el Parlament.

Lejos de desautorizar a Rufián, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, hurgó en la herida al avisar ayer lunes de que al soberanismo "no le hace ningún bien flirtear con Rusia" y no debe buscar alianzas "a cualquier precio", rechazando la comparecencia que reclama JxCat. Es más, añadió que su compañero ya se disculpó por el tono "vehemente" de sus manifestaciones pero que "no debe dar ninguna explicación" sobre el fondo. A su entender, el independentismo "tiene mucho camino por recorrer" en la búsqueda de complicidades internacionales, que deben basarse siempre en "principios democráticos" y con países "totalmente democráticos y con los derechos fundamentales como uno de sus pilares".

Joan Tardà, predecesor de Rufián en la Cámara baja, rizó más el rizo al agradecer "la rotundidad de sus palabras" y censurando que JxCat no asimila que "la hegemonía independentista esté transitando hacia el republicanismo": "Hay quien no acepta que gobiernen los hijos de las sirvientas", ilustró. Halló réplica por boca del vicepresidente y portavoz de JxCat, Josep Rius, quien se preguntó si detrás de las soflamas de ERC existe una "voluntad constructiva o de que se rompa el Govern para hacer un tripartito", con los comunes y el apoyo externo del PSC.

Sobre la evaluación del acuerdo de Govern, el dirigente de Junts señaló que se trata de algo que entra "en un contexto de normalidad en cualquier organización y empresa" y que su partido se ha mantenido fiel "en todo momento" al "mandato del 52%", al programa electoral y al acuerdo con Esquerra. No obstante, el portavoz de JxCat evitó avanzar qué decisiones tomará su formación a partir de los resultados de la evaluación de esta alianza.