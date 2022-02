Cospedal ve prefabricadas las conclusiones de la 'Kitchen'

La expresidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, sostiene que las conclusiones de la comisión de investigación que se ha desarrollado en el Congreso sobre la presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas estaban elaboradas antes de que concluyera dicha comisión. En una entrevista concedida a CMM, con motivo del 40 aniversario de la Constitución de Castilla-La Mancha como autonomía, Cospedal fue preguntada por su presunta implicación en la denominada trama Kitchen, aseverando que, a su juicio, se trata de una "estrategia política" y defendiendo su manera de actuar a la hora de reunirse con el excomisario José Manuel Villarejo.

"Si siendo secretaria general de un partido, una persona te dice que te va comentar cosas que dicen ser importantes de cómo funciona el país, tienes la obligación de escucharla. No creo que tenga nada de malo", argumentó Cospedal, para quien se le ha querido implicar en este asunto porque fue la secretaria general del PP y eso "políticamente da mucho juego". En este sentido, mostró sus sospechas de que las conclusiones de la comisión que se reunió en el Congreso para investigar el asunto, y en las que se consideró probado que Cospedal conocía la presunta trama de espionaje y que era ella quien informaba al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, estaban hechas antes de que finalizaran las comparecencias. Además, recordó que el juez archivó la causa contra ella en este asunto, si bien Unidas Podemos y PSOE han recurrido la decisión. "Lo más importante es estar tranquila y dormir tranquila, y sé que no tengo nada que esconder, nada que ocultar", afirmó Cospedal, preguntándose si "a lo mejor otros que no están tan en el fuego mediático" pueden estar tranquilos.

En cuanto a la imputación en el caso de Andrés Gómez Gordo, que fue alto cargo de la Junta de Comunidades mientras Cospedal fue presidenta de Castilla-La Mancha, dijo que ella no conocía esas actividades y que lo que tenía que decir sobre el caso lo declaró ante el juez cuando se le preguntó sobre el asunto.

'Caso tándem'



Mientras, el inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar el entramado societario del excomisario Villarejo negó ayer martes cualquier vínculo o contacto con el Centro Nacional de Inteligencia, ni haber recibido "ninguna recomendación" o "instrucción" del CNI en la investigación. El policía que dirigió las pesquisas que culminaron en la detención de Villarejo en 2017 siguió prestando declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al excomisario y a otra treintena de acusados por tres presuntos encargos de espionaje del caso Tándem. "Yo no he tenido relación ni en este ni en otros procedimientos con el CNI (...) No he ido al CNI en mi vida", zanjó.