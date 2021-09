Podemos ve la prueba de que "es un prófugo"

Unidas Podemos cree que las informaciones sobre las notificaciones de la Fiscalía al emérito de que estaba siendo investigado revelan que Juan Carlos I es un "prófugo" y debe investigarse lo sucedido, dado que es "gravísimo". La coportavoz de la formación morada, Isa Serra, señaló que si se le avisó hasta en tres ocasiones de que estaba siendo investigado, eso implica que su regularización fiscal "no fue legal". Podemos considera que debe investigarse al rey no solo por los posibles delitos que se le atribuyen y su presunta "corrupción", sino también por esta circunstancia porque demostraría que esa "supuesta regularización fiscal no vale".

A su vez, la portavoz federal de IU, Sira Rego, también indicó que se confirma que "no todos son iguales ante la ley". "Es una evidencia", ahondó, para instar a que se "investigue de verdad" lo ocurrido para aclarar la "verdad" y garantizar que la aplicación de la Justicia para Juan Carlos I "es similar al del resto de ciudadanos".

El PSOE no quiso valorar esta situación. Su portavoz y viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, compareció tras la reunión del Comité Organizador del 40 Congreso del PSOE, que coordina la vicesecretaria general, Adriana Lastra, y hasta en dos ocasiones echó balones fuera. "No vamos a valorar filtraciones, ni investigaciones judiciales en curso", sostuvo la portavoz socialista, quien requirió que se deje trabajar a la Justicia y a los órganos competentes.

Ante la insistencia de la prensa, Granados fue de nuevo tajante. "Les vuelvo a decir que se debe dejar trabajar a la Justicia", dijo, precisando que "no toca" ahora a los partidos políticos realizar valoraciones sobre investigaciones judiciales que están en curso. "Ahí voy a dejar el tema del emérito", zanjó la dirigente socialista.