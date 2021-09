Pilar Llop acusa al PP de hurtar seis años del CGPJ con su bloqueo

"Abandonen toda esperanza", aseguró el pasado 31 de agosto el presidente del PP, Pablo Casado, respecto a la posible renovación del Consejo General del Poder Judicial, cerrando así la puerta a una puesta al día de sus miembros, que acumulan más de 1.000 días en situación de en funciones. "No vamos a contribuir a esa politización del CGPJ, y para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces", añadió. Esta pugna entre el Gobierno español y el principal partido de la oposición se trasladó ayer al pleno del Congreso, donde la ministra de Justicia, Pilar Llop, acusó al PP de "debilitar" el órgano de gobierno de los jueces y de "hurtar a la ciudadanía seis años del CGPJ" con sus "bloqueos" a su renovación.

El cisma respecto a la fórmula a emplear es total, y así la titular de Justicia emplazó a la formación de Casado a "cumplir" con la Constitución y acatar el sistema vigente de elección de vocales, que está "avalado por el Tribunal Constitucional", dijo. Llop respondió así al portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, que le preguntó si está de acuerdo con que los jueces no pueden nombrar a los jueces, en referencia al rechazo del Gobierno a la propuesta del PP para que los 12 vocales de procedencia judicial del CGPJ sean elegidos por sus pares.

Durante su intervención, reprochó a los populares que "lo que quieren no es tres poderes con tres funciones, sino un poder con tres funciones". Llop explicó que en el sistema actual "la judicatura ya propone a los 12 miembros judiciales" del órgano y echó en cara al PP que cuando tenía mayoría absoluta no lo modificó. Citó una ley de 2013, siendo ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que se cambió "para que hubiera 15 vocales de segunda categoría, a tiempo parcial, lo que crea una absoluta disfunción".

"Lo que sí han hecho es debilitar al CGPJ", insistió, y emplazó a salir del "bloqueo institucional" porque "así no están haciendo oposición al Gobierno, están haciendo oposición a España". Tras recordar las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, quien en la apertura del año judicial insistió en que el plazo de cinco años de mandato del CGPJ "no es orientativo", pidió al diputado del PP que "vuelva al marco constitucional". Ante las risas de la bancada de la oposición, espetó: "Sus risas son directamente proporcionales pero en sentido inverso a su sentido de Estado".

Tiempo de descuento



En su turno de réplica, el popular Luis Santamaría reprochó a la ministra de Justicia que les acuse de incumplir la ley. "¿Sabe lo que es no cumplir la Constitución? Decretar un estado de alarma que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional", dijo. En respuesta a Llop, explicó que el PP no cambió el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces cuando gobernó porque "no había llegado esa nueva religión que es el sanchismo" y porque Europa no lo exigía como ahora.

"Una nueva religión que se ha comido desgraciadamente al socialismo sensato", lamentó el diputado, que vaticinó que el Gobierno de Sánchez está "en tiempo de descuento". Preguntó por último a Llop por qué el Ejecutivo "ha decidido enfrentarse" a la Unión Europea y a las asociaciones de jueces "cuando todos están de acuerdo con que los jueces sean elegidos por sus pares".

Casado contra Sánchez. La primera sesión de control al Gobierno en el Congreso tras las vacaciones de verano también vio un rifirrafe entre los líderes del PSOE y el PP a cuenta del CGPJ. Pablo Casado dijo que a Pedro Sánchez le debería dar "vergüenza" que las cuatro asociaciones judiciales tengan que ir a Europa a denunciar que el Gobierno "impide que los jueces elijan a los jueces". El presidente español respondió: "cumpla con la Constitución y con la legalidad democrática" para renovar el CGPJ.