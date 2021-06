Chivite: el euskera no será mérito en la zona no vascófona de Nafarroa

María Chivite confirmó que el euskera no será "mérito" en la zona no vascófona de Nafarroa. La presidenta del Gobierno foral subrayó que el PSN ya se ha manifestado "clarísimamente" al respecto atendiendo a la realidad sociolingüística, algo que no comparte su socio de Ejecutivo, Geroa Bai. Sin embargo, la líder socialista señaló en Radio Euskadi que "no habrá un cambio de posiciones" en torno a las posturas de ambos partidos sobre el decreto que regulará los méritos para el acceso a la función pública.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia anulara varios artículos del decreto que el Gobierno de Uxue Barkos aprobó en 2017 relativos a la valoración del euskera como mérito en los puestos de trabajo sin perfil obligatorio de las zonas mixtas y no vascófonas, el Gobierno de Chivite comenzó a trabajar en uno nuevo que corrigiera esos artículos. Las diferencias parecen insalvables: "Es un desacuerdo tasado", explicaba recientemente en el Parlamento foral la portavoz de Geroa Bai, María Solana, para quien "el euskera se debe valorar con carácter general en los puestos en los que se valora cualquier otra lengua en la misma o mayor medida en todo el territorio".

No obstante, Chivite matizó que este es "solo un punto" de discrepancia dentro de un decreto en el que "hay más elementos de acuerdo que de desacuerdo". Además, consideró que "estamos poniendo el foco en una parte muy pequeña de lo que tiene que ver con política lingüística". "Política lingüística es educación, fomento del euskera en los medios, que Euskarabidea tenga recursos y ahí sí hay acuerdos", dijo. Sobre la posibilidad de que este asunto pueda llevar a sus socios a cuestionar la estabilidad del Gobierno navarro, la líder del PSN añadió que "no sé si harían una buena valoración cuando la valoración del funcionamiento del Gobierno en su conjunto por mi parte es muy positiva". "Hay un punto muy concreto, pequeño, en el que no hay acuerdo", incidió.

Con todo, la postura de Geroa Bai también la comparten los otros dos socios del Gabinete, Podemos e Izquierda-Ezkerra –que apoya al Gobierno sin formar parte de él– y el socio presupuestario, EH Bildu. La coalición soberanista, que defiende acabar con la zonificación lingüística para que el euskera sea lengua cooficial en toda Nafarroa, viene criticando la incapacidad de elaborar un nuevo decreto en el último año y medio. "¿Saber euskera discrimina a quien no sabe y saber alemán no discrimina a quien no lo sabe?", censuró su portavoz Adolfo Araiz.

Por otro lado, Chivite piensa que la tibieza de UPN solo sirve para reforzar el discurso de la ultraderecha antiforalista. Ahí sí, todo el Gobierno foral estima como un nuevo bandazo por parte de la formación liderada por Javier Esparza su presencia en la concentración de Colón contra el Gobierno de España. "Ni al PP ni a UPN les ha salido bien ese movimiento político", consideró. Los regionalistas replican que los socialistas buscan con los indultos una "cortina de humo".