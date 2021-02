PNV y PSE denuncian la "tensión" sobre las vacunas generada por la oposición

La oposición ha reiterado este jueves sus críticas al "descontrol" y la "descoordinación" de la campaña de vacunación contra la covid-19, por lo que han vuelto a exigir "responsabilidades" a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, unos reproches ante los que el PNV y el PSE-EE han respondido acusando al resto de formaciones de utilizar la pandemia para generar "tensión" con el fin de "erosionar" al Gobierno vasco.

Este nuevo enfrentamiento entre los grupos de la oposición y las formaciones que apoyan al Ejecutivo autonómico se ha producido en el transcurso del debate de sendas mociones de PP+Cs y Vox que se ha producido en el pleno del Parlamento Vasco.

Ninguna de las mociones ha salido adelante, y en su lugar se ha aprobado una enmienda del PNV y el PSE que insta al Gobierno a "continuar exigiendo" el cumplimiento de los protocolos de vacunación y a que, en caso de que se detecte cualquier irregularidad, "continúe procediendo a la clarificación transparente de los hechos y a la depuración de las responsabilidades que de ellos deriven".

El texto reclama, asimismo, que el Ejecutivo efectúe "los esfuerzos necesarios para garantizar la vacunación en el medio rural con las mismas garantías que en el resto de municipios de Euskadi".



"TRANSPARENCIA"

La moción de PP+Cs, que al igual que la de Vox no ha salido adelante, reclamaba "transparencia" en torno a las investigaciones abiertas por el Gobierno vasco sobre las irregularidades en la vacunación y que se "depuren responsabilidades" por esos casos.

Además, en dicha propuesta se instaba al Gobierno a acabar con la "opacidad" que rodea al proceso de vacunación y a que elaborara y difundiera un plan de vacunación que precisisara "con claridad" el orden de prioridad para la inoculación de la vacuna a los diferentes colectivos.

Por su parte, la moción de Vox solicitaba al Gobierno vasco que, "en el menor tiempo posible", presentara un protocolo de vacunación en el que se incluyeran todos los sectores estratégicos y grupos poblacionales.

En el transcurso del debate, los grupos han reiterado las posiciones y argumentos que cada uno de ellos mantiene desde hace semanas en torno a la campaña de vacunación contra la covid-19 que se desarrolla en Euskadi.

La parlamentaria de PP+Cs Laura Garrido ha insistido en reclamar la destitución de la consejera de Salud, con el fin de que su departamento pueda recuperar la "confianza" tras los casos de vacunaciones "irregulares" y la "descoordinación" de la campaña para la administración del antídoto contra la covid-19.



DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO

En su intervención, Garrido se ha referido a la decisión del Tribunal Supremo de ratificar una sentencia que constató la vulneración de los derechos fundamentales de los profesionales de Osakidetza y de la Ertzaintza por falta de equipos de protección contra la pandemia. Esta resolución, según ha dicho, evidencia que el Gobierno vasco "no ha estado a la altura" a la hora de responder a la crisis sanitaria.

Por su parte, Amaia Martínez (Vox) ha criticado las "vagas" explicaciones y las "mentiras" de la consejera en torno a las irregularidades en la vacunación. Además, ha censurado la "ausencia de criterio" y la "confusión" en torno al programa de vacunación.



"YO NO OLVIDO"

El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria se ha mostrado muy crítico en su respuesta a los reproches que Garrido ha dirigido a la consejera y al Departamento de Salud. De esa forma, la ha acusado de llevar semanas "faltando al respeto" a Sagardui y de no decir la "verdad". "La legislatura es larga, y yo no olvido", ha advertido a Garrido, a la que ha recordado que ese tipo de estrategias "no le ha ido muy bien" al PP en los últimos años.

Telleria ha lamentado que algunos grupos de la oposición esté utilizando la pandemia para generar "tensión social" y para "crispar", con el único fin de tratar de obtener un beneficio "político". Todo ello, en una estrategia para "embarrar el terreno con el fin de tratar de "desestabilizar" al Gobierno. Frente a esa actitud, ha defendido la estrategia de vacunación, sobre la que ha destacado que debe ser flexible para poder "replantearse" en función de una situación marcada por la escasez de vacunas y por los cambios en los criterios internacionales para el uso de cada una de ellas.

Por parte de EH Bildu, Rebeka Ubera ha denunciado la "mala gestión" y el "descontrol" del programa de vacunación por parte del Ejecutivo autonómico. Además, ha censurado que la administración del fármaco se está realizando de forma "muy lenta" y ha reprochado al Gobierno que siempre "eche la culpa a otros", en este caso, a las empresas farmacéuticas o a la oposición.



"PONER ORDEN"

Ubera ha denunciado que la consejera ha "mentido" sobre las vacunaciones irregulares y le ha reprochado que carezca de "entereza" para asumir "responsabilidad". Además, ha alertado de la necesidad de "poner orden" en el Departamento de Salud, y ha lamentado que el PNV considere que la exigencia de responsabilidades por parte de la oposición es "incompatible" con la disposición a colaborar con el Gobierno.

El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha pedido a los grupos de la oposición que actúen con "responsabilidad política", aunque -en referencia la vacunación irregular de dos excargos sanitarios-- ha querido dejar claro que su grupo no dejará ningún espacio a la "comprensión o justificación" de quienes "no saben estar a la altura de su responsabiliad", frente a los que ha afirmado que actuarán "sin miramientos".



CIRCUNSTANCIAS "SOBREVENIDAS"

Además, ha defendido la estrategia de vacunación del Gobierno vasco, sobre la que ha afirmado que no puede permanecer invariable y que se deberá cambiar tantas veces como sea necesario para adaptarse a los cambios en las entregas de vacunas y a las circunstancias "sobrevenidas" que se producen en el marco de la pandemia. En este contexto, ha lamentado que la oposición "utilice políticamente" este tema para tratar de "erosionar" al Gobierno.

Por parte de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández ha lamentado que tras los casos de vacunaciones irregulares, quede la "sensación" de que "aquí no ha pasado nada o casi nada". Dicen que el tema está zanjado; me recuerda a lo sucedido con las OPE fraudulentas", ha manifestado, en referencia a las irregularidades detectadas en las oposiciones de Osakidetza, que están siendo investigadas por la Justicia.

Hernández ha advertido de que la exigencia de "responsabilidades" no puede limitarse a los dos exdirectivos de Osakidetza que abandonaron el cargo tras detectarse que se habían vacunado saltándose el protocolo, dado que una situación de ese tipo no habría sido posible sin una gestión "pésima" por parte del Departamento de Salud. En este sentido, ha criticado la "mala planificación" de toda la campaña, y ha pedido que se adopten medidas para evitar que este proceso se convierta en "una especie de juegos del hambre" en la que cada colectivo trata de saber cuando le toca acceder a la vacuna.