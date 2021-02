Catalanes, vascos y viceversa, sobre el 14-F

Catalanes residentes en Euskadi y una vasca que es catalana de adopción valoran la cita con las urnas

QUE las de hoy no son unas elecciones cualquiera también queda claro hablando con los catalanes que, por diversas circunstancias, residen en Euskadi. Pese a la distancia, sienten muy cerca la realidad de su tierra de origen y entre ellos prevalece la creencia de que se impondrán los partidos independentistas. Lo que no está tan claro es la política de pactos tras el resultado y si se desatascará la gobernabilidad.

Ferrán Puig es natural de Arenys de Mar –"al lado de Arenys de Munt, donde se celebró la primera consulta sobre la independencia", recuerda con orgullo–, aunque lleva diez años residiendo en Bilbao, donde ya está empadronado y ejerce el derecho al voto. Sus impresiones sobre el 14-F se basan "en lo que me cuentan amigos y familiares y lo que he seguido por Twitter", y destaca que "el objetivo de estas elecciones, el independentismo, está ahora dividido". Las "diferencias" de los partidos soberanistas acerca de "cómo abordar la independencia" añaden, por tanto, un plus de incertidumbre.

Agrega que la gestión del coronavirus por parte de las formaciones en el Govern, ERC y Junts, les castigarán ya sea mediante la abstención o con un cambio de voto, porque "mucha gente no está contenta". Puig, que es directivo de la peña barcelonista BizkaBarça, destaca a su vez "el cordón sanitario que se ha intentado hacer al PSC y a la figura de Illa como salvador del país en cuanto al covid".

Respecto a la irrupción de Vox, cree que "con la bajada de C's y el PP, que está pero no está, va a subir y mucho". Preguntado por las prioridades a partir de mañana, dice que "lo prioritario es acabar de gestionar la pandemia, está claro que una gestión en clave independentista no ha funcionado". Aboga por ello por un "pacto de Estado" para afrontar la crisis sanitaria, y una vez que se logre este objetivo, "ir a por la independencia".

Gregorio Blanes, natural de Barcelona, lleva cuatro años residiendo con su esposa en Iruñea, ciudad de la que destaca su "tranquilidad y cercanía con la naturaleza". Así, las últimas elecciones catalanas en las que votó fueron las de 2017 y lleva un año sin visitar esa comunidad por culpa de la pandemia. No obstante, las sensaciones que le llegan desde allí son de "bastante indiferencia" respecto a estos comicios precisamente por la situación con el covid-19.

Por este motivo, aparte del "voto militante", considera que lo que puede movilizar más al electorado es "que el otro no salga elegido". Blanes, que trabajó como educador social en Castelldefels y ya está jubilado, cita en varias ocasiones el último debate televisado con los nueve candidatos principales y lamenta la poca disposición mostrada al pacto. "Parten de que cada uno es el mejor y niegan al contrario la posibilidad de plantear algo, parece que se pasan la política por debajo de...", censura. Enumera como prioridades "la sanidad, educación, vivienda y la electricidad, que hay quien no se puede calentar en los días que más arrecia el frío", y advierte: "Yo también estoy por la república, ¿eh?".

A favor del cambio

Iratxe González ha realizado el trayecto contrario ya que nació en Santurtzi, con seis años se trasladó con su familia a Baleares y a los 20 se instaló definitivamente en Barcelona. Se define como "catalana con ascendencia vasca" y desea que "la gente vaya a votar, aunque muchos no van a ir con la excusa de la pandemia". Aboga por un cambio respecto al PSOE y el PP, y apuesta por alcanzar un "Estado confederado" en Catalunya. "Si se está haciendo algo que no funciona lo mejor es cambiar", argumenta.

"Hay una relación de poder con el Estado como cuando vives con tus padres –prosigue–, por lo que lo mejor es dejar de vivir con ellos". Admite que "con la globalización tenemos que agruparnos pero lo haríamos con el mismo poder que otros países". Esta profesora de FP insiste en que "lo importante es que mi voto valga lo mismo que el de papá y mamá" y ve "normal" el salto de Salvador Illa a la política catalana: "Es como ascender en la empresa en la que trabajas".

