C's rectifica y evita que se borre el mural feminista en Madrid

El mural en el que aparecen los rostros de quince mujeres que han sido referentes mundiales de la lucha feminista se mantendrá en una de las paredes del centro deportivo de la Concepción, en el madrileño barrio de Ciudad Lineal. El pleno de Madrid apoyó, con los votos de PSOE, Más Madrid y Ciudadanos (C's), que se mantenga el mural, un acuerdo que llega cinco días después de que el pleno del distrito aprobara su eliminación, en este caso con el apoyo de los naranjas a la propuesta de Vox.

El gobierno municipal rectificó después de que C's acordara junto al Partido Popular –y a petición expresa de Vox– borrar el mural porque, a su juicio, contenía un "mensaje político" que era "sectario e inadecuado" para estar en un polideportivo municipal.

La presión política –por parte del PSOE y Más Madrid– y vecinal –con asociaciones, las AMPA y más de 48.000 firmas recogidas en la plataforma Change.org– ha logrado que el Ayuntamiento cambie de idea y no borre de la memoria a estas quince mujeres.

La vicealcaldesa y dirigente de C's, Begoña Villacís, señaló en el pleno que "no se borra el sectarismo con más sectarismo". "No me gusta el mural, pero quiero un mural que recoja su feminismo, el mío, el feminismo de Vox y el del PP. Llámenle ustedes rectificación porque no me importa: no me asusta. Prefiero que se quede el mural y pintar otros murales", argumentó.

Pese al voto en contra a su eliminación, Villacís insistió en que en el mural solo aparecen referentes femeninos "que son de izquierdas", algo que le parece completamente "retrogrado y partidista". "El feminismo que defienden ustedes es sectario, nos expulsa a las mujeres que no somos de izquierdas del 8-M", manifestó Villacís dirigiéndose a los concejales del PSOE. "Señores, yo no tengo amo. Y el feminismo no es lo que digan ustedes", apostilló.

"Mujeres violentas"



La rectificación ha caldeado los ánimos entre los socios de Gobierno y especialmente con Vox. La extrema derecha afeó a Villacís "falta de lealtad de un partido con uno de sus miembros". "Si no está siendo legal con un concejal de su propia adscripción, qué no hará con los ciudadanos que les votan", aseguró al edil de Vox Arantxa Cabello durante el debate. Asimismo, criticó un mural con mujeres "que han defendido la violencia" y son emblemas de "una política comunista y un pensamiento totalitario". "No comparto la ideología de género y (el mural) no representa ningún valor para las mujeres", señaló la concejal de la formación de la extrema derecha.

Por su parte, desde el PP se criticó al partido naranja por no haber respetado las decisiones de las Juntas de Distrito y desautorizar a su representante. "Está decisión que adoptó la Junta de Ciudad Lineal, si alguien tiene que corregirlos es esa junta municipal", apuntó la delegada de Cultura y portavoz municipal de la formación popular, Andrea Levy.