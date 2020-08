Crece el pulso entre Podemos y su exabogado, que basó sus acusaciones en la "rumorología"

El enfrentamiento entre Unidas Podemos y su exabogado José Manuel Calvente, lejos de aminorarse, sube enteros después de que ayer saliera a la luz parte de su declaración judicial donde el letrado confiesa que su documentación, por la que se ha imputado a la formación morada, está basada en sospechas que difícilmente sostienen su acusación. Sin embargo, a través de su cuenta oficial en Twitter, Calvente llamó ayer a la militancia del partido a decir "basta ya" y exigir un cambio de dirección en protesta por los "sinvergüenzas" que presuntamente "habrían metido la mano" en la caja del partido. "No estamos ante la Gürtel o Filesa. Mucho peor", señaló. El abogado, despedido de Podemos el pasado diciembre, publicó estos mensajes después de que la cúpula morada criticara que la causa abierta por el juez de Madrid Juan José Escalonilla se base en "rumorología", en alusión a extractos del audio de la declaración de Calvente. "Se rumorea, se rumorea en el partido", "es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto", y "son comentarios y rumorología a nivel de militancia, sobre todo militancia", son algunas de las afirmaciones que realiza en su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, cuando este le pregunta por su nivel de conocimiento de las presuntas irregularidades en la gestión de Podemos que incluye en su denuncia.

Tras conocerse esta parte de la grabación, el abogado colgó un hilo en la citada red social donde asegura que "a diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España", en el caso de Podemos se estaría "ante una presunta corrupción dentro del partido". "Una presunta financiación ilegalde algunos dirigentes", explica. Según Calvente, habría que "perseguir a estos presuntos canallas" e indica que el "líder", en referencia a Iglesias, "no sería tan incompetentecomo para no saber lo que estaba pasando en su partido, presuntamente claro". Por ello, el exabogado urge a "un cambio de dirección". "Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir. Podemos no debería pasar a la historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro presuntos sinvergüenzas. Están enredando y confundiendo, como siempre", advierte Calvente, que afirma que durante su declaración ante el juez afeó al abogado de la marca política que había ido "a intoxicar el procedimiento".

Facilitan la grabación íntegra



En este contexto, Podemos ya cuenta con la grabación completa de la declaración de su exletrado que permitió al juzgado imputar a la formación morada. Tras asumir que se la dio incompleta, argumento por el que el partido que lidera Iglesias pidió la nulidad de la causa por "indefensión", el juez Escalonilla acordó la entrega del interrogatorio íntegro del abogado donde denunciaba, en algunos pasajes aludiendo a esa rumorología, supuestas irregularidades en la finanzas del socio de gobierno de Pedro Sánchez. Vox, que actúa como acusación popular, también dispone ya de una copia en CD. A principios de mes, el pasado día 4, la defensa de Podemos pidió en el juzgado la declaración de Calvente, realizada el 29 de julio, y se le entregó una grabación de solo 41 minutos y 52 segundos, cuando la comparecencia del denunciante duró casi tres horas y media. Al día siguiente, la solicitó al completo, pero se les dijo que eso era lo único que había en el procedimiento, y que tampoco existía una transcripción alguna de la intervención del letrado. Luego, Vox también la requirió y fue entonces cuando el juzgado comunicó que la facilitaría a ambas fuerzas.

Desde la marca morada se cuestiona que el juzgado haya accedido a entregar el testimonio íntegro a petición del partido de Santiago Abascal y no de ellos. Así lo señaló su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, quien criticó en un tuit que el magistrado "de repente" encontrara la grabación íntegra cuando la demandó la formación de ultraderecha, y no a petición del partido de Iglesias, a quien se contestó que "la mayor parte" había "desaparecido". "Sería un chiste si no fuera gravísimo", consideró. Además, Podemos esgrime que el abogado obtuvo datos internos de la formación y de integrantes de la misma de forma "ilícita" y que los hechos que denuncia carecen de relevancia penal.

La iniciativa del PP, en la que participa C's, para solicitar la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, hará que la Cámara deba abordar este mes la polémica sobre la imputación. El PP dice que el presidente Sánchez ha ligado su futuro a lo que pase en este juicio con su socio.