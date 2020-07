Aitor Esteban: "El Gobierno español está en el tanque de reserva de nuestra confianza"

Aitor Esteban ha vuelto a exigir al Gobierno español que convoque la Comisión Mixta del Concierto Económico. En una entrevista en Euskadi Hoy de Onda Vasca, el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso ha recordado el acuerdo suscrito por el ejecutivo y el PNV para aumentar el déficit en función de la caída de la recaudación. Esteban ha recordado que esta medida se debe adoptar en la Comisión Mixta del Concierto Económico y que, mientras tanto esto no ocurra, las instituciones vascas no pueden realizar sus previsiones.

"No puede ser que ellos puedan preparar sus presupuestos a principios de septiembre y nosotros tengamos que esperar. Que no cuenten con nosotros para aprobar sus presupuestos. El Gobierno español está en el tanque de reserva de nuestra confianza. Que no se haya convocado la Comisión Mixta del Concierto Económico es un signo de despreocupación sobre lo que pueda ocurrirle a la sociedad vasca" ha asegurado Esteban.

El portavoz del PNV en el Congreso no cree que el desencuentro del PNV y el Gobierno vasco con Madrid pueda afectar a las negociaciones para formar un ejecutivo de coalición en Euskadi. "El primer interesado en saber el presupuesto con el que contarán sus consejeros es el PSE-EE. No digamos ya el PSN que gobierna en Navarra".

Sobre la Conferencia de Presidentes convocada y la no asistencia de Urkullu al encuentro, Esteban ha destacado que hay que tener en cuenta que el Gobierno español no respeta la bilateralidad, que hasta ahora Sánchez ha tomado sus decisiones antes de reunir la conferencia, y que además no hay nada que debatir sobre los fondos europeos ya que el reparto será en base a proyectos y no a territorios.