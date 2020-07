El ‘modelo Feijóo’ demuestra que esconder las siglas del PP funciona

bilbao – El presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó ayer su "rotundo éxito" electoral del domingo, con el que cree que los gallegos han demostrado que no quieren "ni tutelas ni tutías" y votaron lo que "les dio la gana". De esta manera, puso en valor que él es un presidente "libre" respecto al Ejecutivo español, al que se ha comprometido a ser "leal", pero también, en clave interna de partido, destacó que Galicia votó por un candidato que la sirve antes que a sus siglas y que hace dos años tomó la decisión correcta, según admitió ayer, en clara referencia a la negativa a dar el salto a la política estatal.

En una intervención ante la junta directiva del PPdeG, tras conseguir ayer su cuarta mayoría absoluta, advierte al Gobierno de Sánchez que Galicia le dijo este domingo "bien claro" que "debe mejorar" y que hará bien en asimilar este mensaje y "atender y entender" los problemas de la comunidad.

clave interna Pero muchos de sus mensajes fueron en clave interna. Feijóo agradeció de diversas maneras a los gallegos su apoyo, que considera que demuestra que son un pueblo "que elige en conciencia", además de "sabio, que no se deja influir y sin miedo" ya que no se dejaron llevar por la "intoxicación partidaria" de la oposición sobre la situación epidemiológica. "Galicia votó lo que le dio la gana, lo que era mejor para Galicia porque los gallegos no queremos tutelas ni tutías", dijo, parafraseando a Fraga.

Destacó que el de estas elecciones es el resultado "más contundente" desde que en enero de 2016 tomó las riendas del partido en sustitución de Fraga y calificó de "odisea" el haber conseguido "con una pandemia y una suspensión electoral por el medio" subir el porcentaje de voto respecto a las últimas generales.

A su juicio, los gallegos confiaron en un "partido unido", pese a las aspiraciones personales de cada uno, y apostaron por un balance de gestión en la Xunta que "no consiste en hablar barato o poner un tuit y siestear y darse a la bartola", y por un "equipo de Gobierno acreditado". En definitiva, cree que Galicia ha sabido valorar "a un candidato que no tiene más objetivo de servirla", y que ni pone sus intereses o su partido por encima de los de los gallegos.

Finalmente, aseguró que trabajará desde el primer minuto para superar la pandemia y la crisis económica y social.