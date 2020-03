Otegi propone una "mesa integral" ante el coronavirus

Bilbao – El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, pidió ayer al lehendakari Iñigo Urkullu y a la presidenta de Nafarroa, María Chivite, que convoquen "de manera urgente" una mesa de "carácter integral" para "hacer un diagnóstico común" de la crisis sanitaria del coronavirus y afrontar la situación evitando la propagación del virus porque, según ha dicho, "es un problema nacional".

En una rueda de prensa en Donostia, Otegi afirmó que, "sin falsas alarmas ni alarmismos", la CAV y Nafarroa no están "en una situación de normalidad". "Hay que llamar a las cosas por su nombre, estamos en una situación de excepcionalidad en el país", subrayó. A su juicio, "los problemas empiezan a resolverse dándoles la dimensión real que tienen y no haciendo conjeturas sobre qué problema estamos enfrentando". "Tenemos un problema de salud pública, todo el mundo es consciente de ello y se va agrandando con el paso de los días", insistió.

En esa línea, el dirigente aber-tzale afirmó que el problema no es únicamente de salud pública, sino que además "está teniendo consecuencias en otros ámbitos", y recordó que 63.000 niños y niñas en Araba están sin colegio, lo cual "pone encima de la mesa el problema de los cuidados, de quién se va a ocupar de ellos".

A juicio de Otegi estamos ante un reto nacional. "Euskal Herria tiene un reto nacional que es hacer frente a este problema", afirmó, al tiempo que mostró su "apoyo y absoluta confianza en los trabajadores públicos de Osakidetza y Osasunbide que han demostrado su profesionalidad, abnegación y trabajo por cuidar de la salud de la gente".

Elecciones Sobre los comicios del 5 de abril, Otegi afirmó que vería "normal" la posibilidad de retrasarlos. "No es momento de competir, es momento de colaborar. No es momento de poner ninguna otra prioridad política en la mesa que no sea cuidar la salud de la gente", insistió. Asimismo, se preguntó si "es responsable llenar los colegios que hemos vaciado de niños de interventores dentro de tres semanas".