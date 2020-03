El PNV recuerda a Iglesias que es ministro con su voto

El PNV no cree que llegue la sangre al río y que sea desalojado del Gobierno vasco por una alianza alternativa de izquierdas tras las elecciones del 5 de abril. Pero el debate se ha convertido en uno de los ejes de la precampaña, y no quiere desaprovechar la ocasión para poner el foco en las contradicciones que asume Podemos. El partido morado es el adalid del desalojo jeltzale con el argumento de que es necesario un gobierno progresista pero, al mismo tiempo, el PNV ha sido una pieza indispensable para que pudiera constituirse en el Estado un Ejecutivo de izquierdas donde hay, para más señas, varios ministros de Podemos. "Llama la atención que lo diga Podemos, que tiene un vicepresidente y unos cuantos ministros porque el PNV votó que sí. Es curioso que diga que hay que hacer un Gobierno de izquierdas como en España. No sé, igual está por arte de magia ese Gobierno ahí", ironizó el portavoz jeltzale en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, en una entrevista concedida a TVE.

El endurecimiento del discurso de Podemos en la comunidad autónoma se ha producido tras el triunfo de la candidata crítica en las primarias a Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi. La candidata llegó a revelar que Pablo Iglesias coincide con ella en que hay que desbancar al PNV. El propio Iglesias es vicepresidente de un gobierno de coalición en el Estado con el PSOE al que los jeltzales nunca pusieron ninguna traba. En los momentos previos a la investidura o, incluso, antes de la repetición electoral de noviembre, había muchas miradas puestas en el PNV para conseguir que se pronunciaran sobre el conflicto entre los socialistas y Podemos, que no se ponían de acuerdo sobre la composición del gobierno. Los jeltzales tuvieron siempre un perfil bajo en el debate, y solo pusieron sobre la mesa que las políticas que se pactaran respetaran el autogobierno. El PNV permitió con sus seis votos la investidura de Sánchez y dio luz verde al gobierno, donde Iglesias es vicepresidente y hay otros cuatro ministros de Unidas Podemos. Iglesias, de hecho, ha puesto como ejemplo en el pasado la renta de garantía de ingresos vasca para activar una renta básica universal, y se ha referido al PNV como un partido sensato que, junto a ERC, podría sostener un gobierno progresista. En Nafarroa, el PNV forma parte de Geroa Bai, que se encuentra en el gobierno y, por lo tanto, también tiene una dinámica de colaboración con Podemos.

Por otro lado, Esteban pidió valentía a Sánchez para que active proyectos de ley, pero no quiso presionar con la presentación de los Presupuestos de 2020 porque, con cada semana que pasa, le ve menos sentido a que encarrile ese proyecto si se va a solapar con la negociación de las Cuentas de 2021. Sobre las alianzas vascas, consideró "lógica" la reedición del pacto con el PSE porque ha "funcionado razonablemente", pero no dijo más.

vídeo de ortuzar Ante las elecciones vascas del 5 de abril, donde el PNV busca una movilización máxima para obtener un escaño más por cada territorio (hasta 31) y tener un gobierno más fuerte que no sufra el bloqueo de la oposición, el partido jeltzale lanzó ayer el primer toque de corneta a la diáspora. El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, realizó un llamamiento a los vascos que residen a lo largo y ancho del planeta para que arrimen el hombro a favor de "una Euskadi más libre, justa y desarrollada". En un vídeo difundido en las redes sociales, pidió su "participación, implicación y apoyo". "Os mandamos desde aquí, desde Euskadi, un mensaje a todos los que componéis el octavo territorio vasco, para que os impliquéis, para que votéis", dijo. Apostó por "una Euskadi más libre, justa y desarrollada".