Otegi aclara que Bildu es "central" en un pacto de izquierdas o con el PNV

bilbao - Arnaldo Otegi celebró ayer que la nueva candidata de Podemos a las elecciones vascas se plantee como prioridad forjar una alianza de izquierdas tras las elecciones vascas con EH Bildu y el PSE, porque supone abrir nuevas opciones que no sean siempre un gobierno del PNV. Sin embargo, no dijo nada concluyente. La coalición abertzale que él dirige sigue aspirando a disputar la hegemonía al PNV, y su estrategia pasa ahora mismo por vaciar de votos precisamente a Podemos para ser la casa común del votante de izquierdas que se ha podido quedar huérfano. Además, se tiene que mover necesariamente a dos aguas entre una mayoría soberanista y una de izquierdas para no perder apoyos por ningún flanco (tampoco el abertzale) y arañar respaldos entre los dos espectros ideológicos. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, aplaudió en ETB-1 que "por fin" se haya abierto el debate y que "no haya tan solo una opción", pero aclaró que su coalición "es el factor central" en las alternativas que pueden existir: "Sin nosotros no hay proceso soberanista, y sin nosotros no hay gobierno de izquierdas".

Otegi dijo que, tras las elecciones vascas del 5 de abril, habrá en el Parlamento "una mayoría soberanista, entre comillas, una mayoría autodeterminista todavía mayor, y una mayoría de izquierdas". "¿Cuál es el factor central para que esas mayorías sean operativas? EH Bildu. Sin nosotros no hay proceso soberanista, y sin nosotros no hay gobierno de izquierdas", sentenció.

En la misma línea, puso como ejemplo de la mayoría de izquierdas el acuerdo presupuestario en Irun entre el PSE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, pero también añadió los pactos con el PNV en Guardia y Bastida para que la alcaldía no se la llevara el PP. Además, en sintonía con el documento interno de EH Bildu que publicó este periódico, Otegi volvió a dar muestras de que la coalición aber-tzale quiere llevarse los votos de descontentos de Podemos, aunque también del PSE. En ese marco encaja el júbilo con el que ha recibido la izquierda abertzale la carta de exdirigentes de la izquierda no independentista que apoyan a EH Bildu, como Gemma Zabaleta o Javier Madrazo. "Lo que quiero decir es que los independentistas tenemos la opción de incorporar a otros sectores que plantean la autodeterminación", reconoció. Otegi cree que algunos sectores abertzales, pero también de la izquierda, pueden sentir "orfandad". "Hay algunos sectores que han hecho unas renuncias", como la del PSOE, "porque ha sido un partido del régimen durante 40 años", o Podemos, a quien afeó también sus "disputas internas". Precisamente esa situación de marejada en Podemos da una oportunidad de crecer a EH Bildu. Esa crisis, sumada a la que vive el PP, está dibujando un escenario de polarización absoluta entre el PNV y EH Bildu. Esas dos fuerzas, y en menor medida el PSE, se perfilan como las más potentes en las próximas elecciones.

competencia La victoria de Gorrotxategi en las primarias de Podemos sobre el sector oficial ha virado el discurso de la formación morada hacia posiciones más beligerantes contra el PNV, frente a la senda de acuerdos que había trazado en los últimos meses Lander Martínez. En principio, sería un mensaje esperanzador para Bildu si quisiera articular una mayoría de izquierdas para desbancar a los jeltzales, aunque por ahora lo que está sobre la mesa es la intención de la coalición abertzale de expandir su base social con votos de Podemos, que además está en crisis. Gorrotxategi quiere hacerse un hueco en este escenario adverso presentándose como adalid del pacto de izquierdas. Bildu se encuentra en una posición de fortaleza ante Podemos. - M. V.