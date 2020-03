Ortuzar al Gobierno de Sánchez sobre las transferencias: "Más vale que cumplan"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que el Gobierno vasco ha pactado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez un calendario de negociación para que se traspasen las transferencias pendientes y que cumpla el Estatuto. "Más vale que lo entiendan y que lo cumplan. No hace falta decir más", ha asegurado, para señalar que, de lo contrario, supondría la ruptura del pacto con la formación jeltzale.

En declaraciones a Radio Euskadi, Ortuzar ha señalado que se queda con lo que dijo Sánchez, en un acto celebrado el pasado domingo en Vitoria, cuando se comprometió a cumplir el texto estatutario.

En todo caso, ha aclarado que no se queda "tanto" con lo que manifestó el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, o con "las dubitativas" palabras del nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, que apuntó que la voluntad política "es imprescindible, pero no suficiente" porque, detrás de algunas competencias, "hay una carga económica indudable y eso puede alargar las negociaciones".

"No hay como que a uno le hagan delegado del Gobierno para que se haga más papista que el Papa. Les transforma a todos. No sé qué tiene esa oficina, pero cada vez que entra uno allí, se hace más madrileño que los de Chamberí", ha indicado.

Según ha apuntado, sobre la mesa hay un calendario de negociación "para que haya transferencias, y más vale que lo entiendan y lo cumplan". "Si no hay transferencias, se rompería el pacto con el PNV, y el PNV se sentiría libre, pero yo estoy seguro de que no vamos a estar en esa tesitura", ha indicado.

En todo caso, ha añadido que no le gusta que ahora se empiece "con cautelas". "Todos sabemos aquí lo que estamos hablando. Lo que hace falta es voluntad política. En los últimos 40 años ha habido miles de negociaciones. Yo he sido testigo de muchas de ellas, lo que no ha habido es voluntad política para cumplir el Estatuto. Si ahora hay voluntad política, va a haber transferencias sin problemas", ha manifestado.

PUIGDEMONT

Preguntado por si le impresionó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando estuvo en Perpigñan y llamó a los separatistas a librar "la lucha definitiva" contra el Estado, ha apuntado que no se puede "pensar que el conflicto catalán va a desaparecer por generación espontánea y que la gente se va a ir a sus casas, con independencia de lo que cada uno piense sobre si se ha hecho bien o mal, si es realista o no".

"Lo que está claro es que hay un sentimiento en una gran parte de la sociedad catalana que está muy movilizada y que quiere una solución. Es lo que hay que afrontar, y hay que asumir responsabilidades todos, también el señor Puigdemont. La sola movilización no da garantías de solución. Hay movilizar y también hay que dialogar", ha destacado.