Atutxa apuesta por que Euskadi tenga "más y mejor autogobierno"

Arrizabalaga dice que se trabajará "con ambición" en la transferencia de Seguridad Social, la brecha salarial o el parque de Ezkerraldea

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha apostado por convertir "los retos en oportunidades" para lograr que Euskadi sea "ejemplo" en igualdad de oportunidades, convivencia, tolerancia y solidaridad y "siga teniendo más y mejor autogobierno". En esta línea, la candidata vizcaina a las elecciones vascas Leixuri Arrizabalaga ha destacado que el próximo 11 de marzo se reunirá la Comisión Mixta de Concierto y ha confiado en que su resultado será "positivo".



La presidenta del PNV en Bizkaia ha presentado este sábado en un acto en Bilbao a la candidatura jeltzale por el territorio vizcaino para las elecciones del 5 de abril, que encabeza la alcaldesa de Gatika, Leixuri Arrizabalaga, seguida del portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, y el parlamentario Iñigo Iturrate.



Tanto Atutxa como Arrizabalaga han remarcado que los candidatos que integran la lista del PNV por Bizkaia encaran esta nueva etapa con el compromiso de trabajar "con rigor, solidaridad y en equipo" para hacer frente a los retos que Euskadi tendrá en los próximos años. Entre ellos, la cabeza de lista por Bizkaia ha citado la igualdad de oportunidades, la demografía, el medio ambiente, la economía y el autogobierno vasco.



La presidenta de la Ejecutiva vizcaina ha asegurado que los candidatos jeltzales concurren a los comicios "con la garantía de haber cumplido la palabra dada" y también "el de la seguridad y confianza" que aporta el PNV, así como con la convicción de que "Euskadi tiene que seguir avanzando, sin prisa pero sin pausa, y afrontar los numerosos retos que se nos plantearán en los próximos años".



"Sin caer en la autocomplacencia, reflexionando sobre lo realizado y mejorando continuamente. Porque de la misma manera que el mundo cambia, también lo hace esta sociedad; una sociedad madura que nos va a exigir rigor y trabajo. Y se lo daremos", ha asegurado.



En esta línea, ha asegurado que su partido tiene "un modelo que funciona, personas más que preparadas y equipos solventes para convertir esos retos en oportunidades para que Euskadi marque su propio camino".



"Para que se convierta en ejemplo a la hora de hablar de igualdad de oportunidades, convivencia, tolerancia y solidaridad; para que siga teniendo más y mejor autogobierno; para que sea referente en políticas de empleo y crecimiento; para que continúe apostando por la digitalización y la tecnología avanzada; para que sea un modelo a seguir en materia de salud, educación, juventud o vivienda; para que siga avanzando en la sostenibilidad medioambiental. Todo ello con un único objetivo: seguir trabajando día a día al servicio de Euskadi", ha señalado.





"FIEL A NUESTRO ESTILO"Por su lado, Leixuri Arrizabalaga ha advertido de que Euskadi está "ante un presente y un futuro repleto de retos en un mundo global del que no podemos aislarnos" y que el PNV se plantea "fiel a nuestro estilo, ése que no deja atrás a las personas, que defiende la igualdad de oportunidades, el desarrollo económico y el empleo". "Un estilo realista y posibilista", ha defendido.Según ha apuntado, "Euskadi hará frente a los retos" de igualdad de oportunidades, económicos, medioambientales y demográficos y "avanzará en autogobierno". De este modo, ha señalado que los candidatos jeltzales van a "trabajar con ambición" en asuntos como "la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, el parque tecnológico de Ezkerraldea, más viviendas de alquiler para la juventud, cerrar definitivamente la brecha salarial, avanzar en la red de movilidad sostenible" y "muchos más retos".En materia de autogobierno, ha recordado que, tal y como se anunció este pasado viernes, el próximo 11 de marzo se celebrará la Comisión Mixta de Concierto Económico."Tres reuniones en cuatro años. Hechos. 1.400 millones en 2017 cerraron las discrepancias acumuladas durante años con el Estado. Esta vez, y aunque aún no es prudente desvelar detalles antes de que se acuerden, estoy segura de que serán también positivos para Euskadi", ha añadido Arrizabalaga, que ha reiterado el "profundo respeto y defensa al Concierto Económico, como nuestro sistema de financiación único en el mundo, basado en la responsabilidad, el rigor y el riesgo unilateral".La candidata ha recordado que se han dado "grandes pasos" en el tren de alta velocidad y se ha cerrado el calendario de transferencias pendientes para cumplir el Estatuto de Gernika "40 años después".Por otro lado, ha defendido la igualdad de oportunidades "como una inversión en convivencia y la igualdad plena de mujeres y hombres en lo social, político, económico y judicial". En relación a los retos económicos, ha señalado que habrá que tomar las decisiones "con planificación y estabilidad" desde la tranquilidad que dan "unas instituciones serias, responsables, estables".También ha considerado "imprescindible seguir apostando por políticas de familia, de corresponsabilidad y conciliación, y por poder garantizar a los jóvenes el acceso al mercado laboral con salarios dignos que les permitan iniciar un proyecto de vida con garantías" en relación al reto demográfico.Finalmente, ha aludido al reto medioambiental y al cambio climático, que constituyen "desde hace tiempo una amenaza cierta" y a los que "hay que hacerles frente desde la serenidad, por la transformación profunda del actual sistema económico que supone".